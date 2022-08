Si rinnova la partnership tra Basket School Messina e Mercato dell’Oro Gold & Gold

La Basket School Messina comunica con grande soddisfazione la prosecuzione del rapporto di collaborazione con la Mercato dell’Oro Gold & Gold. I dirigenti del club giallorosso Bruno Donia e Fabio Vita, ed il patron della importante azienda messinese, Giuseppe Costantino, hanno rinnovato l’accordo di sponsorizzazione e, per il terzo anno consecutivo, sulle maglie degli Scolari, anche per il campionato 2022/23 spiccherà il logo di “Mercato dell’Oro”.

Si rinnova dunque una importante collaborazione, tra due realtà importanti della nostra città, dal punto di vista sportivo e commerciale. La Basket School Messina, club che per sei stagioni ha calcato i parquet di C Silver e C Gold, raggiungendo nelle due ultime stagioni traguardi notevoli come la finale playoff, e la Mercato dell’Oro Gold & Gold, un’azienda che, dagli anni 90, opera nel campo del commercio di oro, argento e preziosi usati, garantendone la massima valutazione e pagando subito ed in contanti entro i limiti di legge i beni acquistati.

Mercato dell’Oro Gold & Gold, offre la possibilità, a chiunque possegga un oggetto in oro o argento, di monetizzarlo all’istante, realizzando la migliore quotazione di mercato. Il costante aggiornamento ha permesso a Mercato dell’Oro di poter acquistare direttamente tutti i tipi di oggetti preziosi aventi un valore di mercato nel momento della trattativa e tutti i tipi di oro, senza limiti di acquisto.

L’azienda è presente direttamente sul mercato siciliano tramite la Gold & Gold SpA per l’acquisto di oro e argento sia da privati, che da operatori del settore per poi trasformarlo in metallo industriale. Gioiellerie e oreficerie, vendita al dettaglio, oro e preziosi, compravendita, fonderie pressofusione. Uffici, laboratorio di analisi ed impianti fusori di Mercato dell’Oro si trovano in via S. Maria Alemanna 36/38a Messina, tel. 0902007886.

La Basket School Messina, nel ringraziare la Mercato dell’Oro Gold & Gold per la fiducia, la disponibilità e la passione mostrata in questo biennio, si augura di ripetere le prestazioni sportive ed i risultati raggiunti insieme nelle precedenti stagioni, per regalare ancora grandi soddisfazioni agli sportivi ed appassionati di pallacanestro della nostra città.

