Cestistica Torrenovese è soddisfatta di annunciare il rinnovo del contratto con l’atleta Sebastiano Perin. Guardia/Ala classe 1996, Perin ha attestato di essere un cestista solido, abile in attacco e fondamentale in difesa.

Originario di Conegliano Veneto, il 15 della Cestistica ha chiuso la scorsa stagione in crescendo con numeri che parlano di un giocatore in grado di dare tanta intensità sui due lati del campo (7.5 punti e 5.6 rimbalzi), con un discreto tiro dalla lunga distanza (37%), buone percentuali dalla media (64% da 2) ed una buona presenza in difesa (quasi 3 palloni recuperati a gara). È un cestista che fa del gioco di squadra la base di partenza delle sue prestazioni, ed a dimostrazione di ciò la valutazione di oltre 10.5 in gare chiave come le partite di Playout.

Si riparte dunque da un giocatore che ha dimostrato attaccamento alla maglia, ai valori di una piccola cittadina come Torrenova e che si è fatto apprezzare per le sue doti umane in una stagione complessa come la scorsa.

Bentornato guerriero!

