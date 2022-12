Si ritorna a parlare del “Museo di Franco e Ciccio”

Palermo – Come si ricorderà, nel 2019, in occasione delle manifestazioni per “Palermo Capitale Italiana della Cultura” (cultura della pace, dell’accoglienza, della legalità, d’impresa, dell’innovazione ma, anche della cultura artistica),

l’allora sindaco Leoluca Orlando, decise di realizzare di realizzare il “Museo della Maschera Palermitana” in memoria di due grandi ed indimenticabili concittadini, Franco Franchi (vero nome Francesco Benenato) e Ciccio Ingrassia eccezionali ed unici artisti dall’istintiva ed irresistibile comicità. Molti giovani che non li conoscevano si sono affrettati a documentarsi con filmati, video cassette o interviste rilasciate dai due comici. Lo scrittore, regista e drammaturgo Andrea Camilleri a proposito degli attori Franchi ed Ingrassia ha affermato che non erano volgari, non equivocavano sul doppio senso malizioso, casomai giocavano sulla surrealtà. Pare, inoltre, che alcuni studenti hanno discusso la loro tesi di laurea sulla celebre coppia. La sede del Museo sarà al primo piano dell’antico Palazzo Tarallo di Ferla-Cottone D’Altamira, sito in Via delle Pergole al civico 74, nel Quartiere Ballarò che, per la disponibilità dei figli degli attori, Maria Letizia e Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia, custodirà molti degli oggetti appartenuti alla straordinaria coppia: la fisarmonica, i costumi utilizzati durante la lavorazione dei film e negli show televisivi e teatrali ed ancora, manifesti, locandine, copioni, foto, filmati, dischi ed altro materiale. Uno spazio multimediale, inoltre, sarà creato per i piccoli della scuola primaria per conoscere e divertirsi col Duo Comico ma, certamente, col tempo, altri attori divertenti saranno ospitati.

Franco Verruso

