Si scaglia contro i Carabinieri intervenuti in soccorso: denunciato

Grammichele (CT). Era già noto ai Carabinieri per le sue pregresse vicissitudini giudiziarie, il 38enne di Grammichele che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 18.00, infatti, su disposizione della centrale operativa di Caltagirone, la gazzella è intervenuta presso l’abitazione del 38enne su richiesta del fratello di quest’ultimo che, molto preoccupato, aveva chiamato il 112 NUE perché il congiunto, probabilmente in preda ad allucinazioni dovute all’assunzione di droghe, stava distruggendo oggetti e mobili della sua abitazione.

Non appena giunti sul posto, come prima cosa, i Carabinieri si sono assicurati che la moglie e i figli dell’uomo non fossero in casa e, difatti, si erano già allontanati per il timore di essere aggrediti; poi, i militari dell’arma hanno cercato di instaurare un dialogo con il 38enne che, però, invece di calmarsi, li ha minacciati di morte, paventando anche una presunta appartenenza ad organizzazioni malavitose.

Visto il persistente stato di agitazione del soggetto in crisi, l’equipaggio ha chiesto l’intervento di personale medico ma, all’arrivo dell’ambulanza, il 38enne, pur di non sottoporsi alla terapia calmante proposta dai dottori, ha aggredito i Carabinieri con calci e pugni. Ci è voluto l’intervento di una ulteriore pattuglia della locale Stazione Carabinieri, di una della Polizia Locale e, infine, di suo fratello, per riportare alla calma l’uomo che, dunque, è stato trasportato in ospedale a Caltagirone.

L’uomo è stato poi denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.