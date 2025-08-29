Si sdraia sui binari alla stazione ferroviaria di Milano Lambrate: la Polizia di Stato salva un uomo dal suicidio

La Polizia di Stato ha impedito ad un cittadino spagnolo di 35 anni di compiere un gesto estremo e gli salva la vita.

Domenica mattina, 24 agosto, all’interno della stazione di Milano Lambrate, un uomo ha tentato di togliersi la vita sdraiandosi sui binari poco prima dell’arrivo di un treno diretto a Verona. A dare l’allarme sono state le urla del ragazzo, che hanno fatto sopraggiungere in pochi istanti gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione di Milano Lambrate che hanno tratto in salvo il 35enne un minuto prima del passaggio del treno.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato tranquillizzato e accompagnato negli uffici di polizia dove ha raccontato di aver perso da poco il lavoro e di aver trascorso la notte in un locale, tra alcol e smarrimento; colto dalla disperazione, aveva quindi maturato la decisione di recarsi in stazione per compiere l’estremo gesto.

I poliziotti hanno poi affidato l’uomo al personale sanitario che lo ha trasferito all’ospedale Niguarda per le cure necessarie.