Isole Eolie, 23 giugno 2021 – Sicilia, terra di suli e di mari… Soprattutto di mare! L’estate 2021 è pronta a far vibrare l’isola al ritmo della musica italiana. Dal 23 giugno, arriva l’Eolie Music Fest, il festival con tantissimi eventi e concerti sul palco-caicco itinerante nelle acque delle isole Eolie.

Un inno alla sicilianità che chiama a rapporto artisti musicali e aziende del territorio per inaugurare la nuova stagione nel migliore dei modi. Con lo spirito del pieno coinvolgimento e della valorizzazione delle eccellenze territoriali, anche Ice Cube ha scelto di prendere parte al festival in veste di Official Cool Partner per rendere indimenticabile la fine di giugno.

Ice Cube affonda infatti le sue radici nelle terre siciliane: nasce a Termini Imerese, in Sicilia, dove si fa erede di un’antichissima tradizione risalente al XVIII secolo. Pochi sanno che la Sicilia, un tempo, era tra i primi produttori di ghiaccio in Europa. Gli uomini delle neviere, fin dal 1756, trasformavano in ghiaccio la neve dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, lo commercializzavano per usi alimentari e medici di vario genere, e lo esportavano via mare per portare freschezza in tutto il mediterraneo.

Direttamente dalle sorgenti del gruppo montuoso delle Madonie, Ice Cube approda all’Eolie Music Fest con drink in cui anche il ghiaccio diventa protagonista indiscusso, grazie alle tecnologie all’avanguardia che garantiscono un prodotto perfetto e un attento rispetto dell’ambiente.

Il calendario del Festival parte quindi mercoledì 23 giugno a Lipari con i Subsonica e prosegue, giovedì 24 giugno a Vulcano con il dj set di Nu Guinea e un live acustico di Colapesce e Dimartino. Sabato 26 giugno si approda a Salina con Willie Peyote, Samuel e Bandakadabra; domenica 27 giugno l’acustic trio dei Negrita e l’esibizione di The Winstons si svolgeranno nello scenario di Salina. Per una conclusione coi fiocchi, l’ultimo appuntamento è a Stromboli, il 30 giugno, con ComaCose e Fulminacci, reduci dall’ultimo festival di Sanremo.

Nella convinzione che anche eventi musicali possano essere lo spazio giusto per salvaguardare l’ambiente, nasce il Progetto Eco Island, una giornata dedicata all’ambiente, all’ecosostenibilità e alla buona musica, che coinvolgerà Ice Cube e tutte le associazioni e i partner dell’evento. A partire dalle 10.30 di lunedì 28 giugno, dopo un incontro con Luca del Bono, fondatore e presidente di Aeolian Preservation Fund, si svolgerà una tavola rotonda di confronto per la tutela dell’ambiente con lo scopo di promuovere comportamenti sostenibili in difesa della biodiversità. L’evento sarà trasmesso in live streaming sui canali social della manifestazione e dei media partner e verrà ripreso da Live All, società di produzione che opera con l’obiettivo di fornire servizi e contenuti nel mondo della musica, dell’arte e della cultura.

La giornata proseguirà con il pranzo, accompagnato da una selezione musicale scelta direttamente dal direttore artistico Samuel Romano e da un’uscita in barca per un sopralluogo e monitoraggio di cetacei e tartarughe marina a cura di Filicudi Wildlife Conservation. Alle 21.30, infine, una cena esclusiva con tutti i partecipanti al progetto Eco Island presso uno dei rinomati ristoranti dell’Isola di Salina.

La Sicilia è pronta a ballare e a divertirsi con Ice Cube e l’Eolie Music Fest!

23 giugno, Lipari – Valle Muria

24 giugno, Vulcano – Gelso

26-27 giugno, Salina – Punta Scario

30 giugno, Stromboli – Scari

