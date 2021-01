Salvino Caputo ( Forza Italia ) . Dopo il Deposito di Scorie , adesso il via alle Trivelle a Mare intervenga subito il Governo regionale

Palermo. “ Dimenticanza a causa delle fibrillazioni che agitano il Governo nazionale o cedimento alle pressioni delle lobby internazionali . fatto sta che il Governo Conte nell’approvare il decreto mille proroghe ha dimenticato di inserire una nuova moratoria per inibire l’avvio delle trivellazioni tra l’Adriatico e il Canale di Sicilia . Con la conseguenza che a breve, allo scadere dei 24 mesi potrebbero rivivere le circa 84 domande presentate al Ministero per lo Sviluppo Economico . Nelle aree marine comprese tra l’Adriatico ed il Canale di Sicilia vi sono circa 24 istanze presentate “ E’ quanto dichiarato da Salvino Caputo responsabile per Forza Italia del Dipartimento regionale per le Attivita’ Produttive e per il sostegno alle imprese, che ha subito chiesto l’intervento del Governo regionale, perche venga subito integrato il Decreto Milleproroghe. “ Se non si inserisce una nuova moratoria – ha aggiunto Salvino Caputo – o si concludono le procedure di autorizzazione o lo Stato sara’ coinvolto in un contenzioso per miliardi di euro di risarcimento di danni da parte dei colossi energetici. Se si tratta di una dimenticanza siamo di fronte ad una follia , o, ancora peggio se si e’ in presenza di un cedimento di fronte alle grandi lobby internazionali. Le aree marine tra Gela, Licata e Pantelleria – ha sottolineato Salvino Caputo- rischiano di subire danni ambientali catastrofici ed irreparabili se non interviene il Governo Regionale , a richiamare la attenzione del Governo Nazionale e del Ministero per lo Sviluppo Economico. Altre 54 quattro riguardano la terraferma e sono interessati i territori di Modica e Ragusa, Vittoria, Caltagirone, Agrigento e Petralia Soprana . Dopo la scelta della Sicilia quale regione per installare un deposito nazionale di scorie, adesso si passa alle trivelle per la ricerca di gas e petrolio. Serve una politica regionale di massima tutela del territorio regionale . Intanto il deputato regionale Mario Caputo ha anticipato la presentazione di un Ordine del Giorno per impegnare il Governo Musumeci a intervenire presso il Governo centrale

