Il colore must have? Allure femminile o dettagli maschili? Ricami oppure stampe, rock o romantico? Sicilia Outlet Village suggerisce le tendenze moda per la primavera/estate 2021 senza mai trascurare il fattore sicurezza

Mai come in questo momento storico gli ampi spazi all’aria aperta di Sicilia Outlet Village e le misure di sicurezza applicate all’interno del Village, acquistano un valore aggiunto per i clienti permettendo loro di dedicarsi allo shopping in assoluta sicurezza. Ma, per i clienti che fossero impossibilitati a raggiungere il Village, a causa delle restrizioni territoriali che il periodo impone, Sicilia Outlet Village ha attivato uno straordinario servizio per rendere lo shopping accessibile a tutti. Tutti i giorni della settimana, anche durante il weekend, è possibile fare shopping a distanza attraverso l’esclusivo servizio di “SMART SHOPPING” che permette alla clientela di acquistare comodamente da casa, da qualsiasi parte d’Italia, attraverso il proprio Smartphone.

Questo servizio dà la possibilità ai clienti di poter acquistare nei propri negozi preferiti anche durante i giorni di chiusura del Village e di approfittare degli incredibili prezzi outlet, che rendono lo shopping al Village assolutamente unico.

Nelle ultime settimane nuove boutique di grandi firme hanno aperto le porte al pubblico all’interno di Sicilia Outlet Village. Tra queste anche il brand Tommy Hilfiger, casa di moda statunitense nota ed amata in tutto il mondo per i suoi classici modelli americani rivisitati in chiave moderna. Calvin Klein, brand che era già presente all’interno di Sicilia Outlet Village, ha investito in un importante restyling della boutique adattando lo stile dello store all’immagine del brand. Un ottimo segnale da parte di due marchi made in USA che hanno fatto la storia della moda e tra i protagonisti dell’ascesa dello stile sporty-chic, di grande tendenza in questo momento.

L’inverno è finalmente terminato ed è arrivato il momento oltre che del cambio armadio, anche di studiare le tendenze per la PE21 e tutti i modi per indossarle, ed interpretarle, secondo il proprio gusto e stile.

Ad aiutarci e suggerirci i trend più cool c’è Sicilia Outlet Village con le sue 140 boutique dei più grandi marchi internazionali di alta moda, ma anche dell’universo sportswear oltre che delle firme di prêt-à-porter più blasonate. Polo del lusso e punto di riferimento per lo shopping a prezzi imperdibili e incredibilmente ribassati, Sicilia Outlet Village è in grado di rispondere alle esigenze di tutti i suoi clienti: da quelli più modaioli alla ricerca del capo o dell’accessorio più stravagante, a coloro che prediligono uno stile più classico ma comunque ricercato. Una clientela variegata per età, gusti, provenienza, stili di vita, accomunata dalla passione per la moda e soprattutto dal desiderio di poter acquistare i propri oggetti del desiderio senza perdere di vista il proprio budget

La pandemia ha costretto a vivere in una dimensione domestica. E anche se la voglia di uscire è grande, la moda della bella stagione porterà con sé un po’ di quell’intimità a cui le donne si sono abituate. A partire dal grande trend dei micro top da portare nascosti sotto blazer dal taglio morbido. Anche il pizzo entra di diritto nelle tendenze moda primavera estate 2021, effetto vedo non vedo come le bluse trasparenti rilanciate dagli stilisti. Le nuances su cui costruire la tavolozza colore del proprio guardaroba? Il marrone declinato su tutte le sfumature e i chiari naturali come il sabbia o il senape. Da mescolare tra loro e accendere con tocchi di bianco. Poi rosa, azzurro, giallo e verde salvia… le tonalità pastello dominanti questa stagione. Perché a primavera ci vuole anche il colore.

Anche per LUI c’è voglia di gioia per questo 2021 che si esprime con una palette cromatica ampia e variegata. Ritroviamo le tinte pastello, dal rosa (ora genderless) all’azzurro sky blue: entrambe utilizzate per tailleur rilassati e adatti alla nuova contemporaneità. Sfumature neutre, come il bianco-burro e il greige, rappresentano la concretezza urbana, da indossare in & out door. Il nuovo minimalismo si libera dalle forme geometriche più rigide per adattarsi al corpo con tessuti leggeri. Il tailoring maschile è proposto in chiave comfy e over. Poco street, tanto utility e moltissimo active: questi gli ingredienti per un look di tendenza contemporaneo che richiede un elevato tasso di praticità. L’epoca di riferimento sono gli anni 90 che si esplica con tasche, cinghie, marsupi e ganci, riportati sui capi e accessori di tessuto tecnico innovativo.

Nell’ottica di rendere lo shopping quanto più “safe” possibile, offrendo sempre un livello estremamente elevato dei suoi servizi, Sicilia Outlet Village ha attivato il servizio di “PRIORITY ENTRY” che permette di prenotare in anticipo, attraverso il sito internet, il giorno e l’orario di ingresso nei negozi scelti al fine di evitare eventuali attese. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche all’interno del Village, inquadrando con il telefono uno speciale QR code posizionato sulle vetrine di ogni negozio, così da accedere al sistema di prenotazione online.

Com. Stam.