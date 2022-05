Sicilia, presto nuovi elicotteri per prevenire gli incendi estivi

Con l’arrivo della bella stagione e l’innalzamento delle temperature, cresce pure il pericolo incendi in Sicilia. Questa volta però la Regione non vuole farsi trovare impreparata, agendo per tempo.

Sono così in arrivo entro la fine del mese 10 elicotteri per vigilare sul territorio e prevenire l’azione dei piromani. La Regione Siciliana ha infatti preso a noleggio per due anni 10 elicotteri da un raggruppamento di imprese di Salerno e Caltanissetta, che si è aggiudicato l’appalto per 7 milioni di euro, e che arriveranno entro la fine di maggio (solo i primi cinque, gli altri sono in programma per metà di giugno). Tutti gli elicotteri saranno subito dislocati nelle varie basi delle nove province siciliane e si affiancheranno ai 90 droni già in possesso della Regione per il monitoraggio, la prevenzione e la raccolta di informazioni antincendio da parte del corpo forestale.

Ciro Cardinale

Com. Stam.