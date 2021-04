Una proposta in-formativa sull’utilizzo critico, sicuro e consapevole del digitale e della comunicazione mobile.

Il ciclo di incontri formativi “Prima di dire like” è organizzato dall’Associazione InformaGiovani per realizzare un percorso di formazione, rivolto ad adulti, su diversi aspetti della realtà degli strumenti di comunicazione digitale e mobile, la cui diffusione è sempre più pervasiva.

In termini pratici, l’idea è quella di sviluppare dei micro-moduli formativi, ovviamente collegati fra loro ma anche potenzialmente fruibili singolarmente.

Ciascun incontro affronterà infatti uno o due temi specifici, in modo molto accessibile a tutti facilitando la comprensione e la conoscenza di strumenti, metodi e terminologie tecniche. Vi sarà spazio e tempo per le domande dei partecipanti e, soprattutto, per dare spunti e strumenti da mettere in pratica per adottare precauzioni per un utilizzo più sicuro delle nuove tecnologie.



I temi che saranno trattati durante i diversi incontri e presentati sommariamente durante il primo incontro sono:

Privacy, safety e security online. Web, deep-web, dark-web. Facciamo un po’ di chiarezza Infodemia, iperproduzione di dati, calo dell’attenzione Raccolta, analisi e utilizzo dei dati online e offline. Tutti gli strumenti per estrarre informazioni su di noi: cookies, app, pixels, ACR, watermarks e altre “diavolerie” Dalla pertinenza alla predizione: intelligenza artificiale applicata al web La bolla filtrante e il tribalismo digitale La costruzione della dipendenza digitale. Strumenti tecnici e aspetti psicologici Fake-news e manipolazione intenzionale Femtech: datamining e genere femminile Discorsi d’odio, cyber-bullismo, cyber-misoginia, violenza online Dipendenze digitali: aspetti psicologici fra vita online e offline Dipendenze digitali: conseguenze sui processi di apprendimento Dipendenze digitali e conseguenze psico-fisiche: autolesionismo, vamping, ecc. Tutela della privacy e disintossicazione digitale, aspetti legali e tecnici Strumenti di autodifesa: VPN, Ad-blocker, tracker-blocker, (e altre “diavolerie”) Disintossicazione digitale, aspetti psicologici/pedagogici

Al momento il numero totale d’incontri previsto è di 11, compreso quello introduttivo.

Il primo incontro introduttivo si svolgerà il 6 maggio pomeriggio. I dieci incontri settimanali si svolgeranno in giorni e orari che decideremo insieme ai partecipanti.

Gli incontri, che si svolgeranno una volta a settimana online, dureranno all’incirca un’ora. Soltanto il primo avrà una durata più lunga, di circa due ore, e servirà per introdurre in modo organico i diversi temi che saranno poi affrontati negli incontri successivi.

Il coordinamento degli incontri è curato da Pietro Galluccio, giornalista, formatore ed esperto di comunicazione sociale.

Il primo incontro si svolgerà il 6 maggio dalle 15 alle 17, sarà gratuito e aperto a tutti, mentre per quelli successivi sarà richiesto un piccolo contributo e il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 50.

IMPORTANTE.

Il primo incontro si svolgerà il 6 maggio pomeriggio (e spiegheremo dettagliatamente perché proprio quel giorno), mentre per i successivi incontri settimanali sceglieremo insieme quale sarà il giorno e l’orario migliore

La cronaca degli ultimi mesi riporta continuamente notizie legate a diversi aspetti della sicurezza online. La sicurezza delle persone (in particolari dei più giovani, esposti a fenomeni di violenza subita o auto inflitta) e sicurezza dei dati (con il continuo e ripetuto furto d’informazioni sensibili che vengono poi vendute nel cosiddetto “dark-web”).

Dal dibattito e da alcune risposte spesso frutto di una reazione emozionale più che di ragionamento, emerge con chiarezza che bambini, ragazzi e adulti, sono ugualmente esposti, sia pure con risultati diversi legati a diversi fattori, ai medesimi rischi. Appare inoltre evidente che pur senza essere vittima delle situazioni più eclatanti, sempre più persone, ormai milioni anche in Italia, sono vittime di fenomeni di dipendenza, abuso o uso distorto. In altre parole, sono vittime dell’effetto “asociale” degli strumenti cosiddetti “social”.

Prima ancora di soluzioni drastiche quali il divieto di utilizzo degli smartphone o dei social network da parte dei minorenni o comunque al fianco di eventuali simili ripieghi, occorre quindi aumentare in tutta la popolazione una conoscenza e consapevolezza dei meccanismi che determinano questi problemi; conoscenza e consapevolezza utili a prevenire queste forme di devianza. Ovviamente gli interventi in-formativi devono essere calibrati appunto in base all’età e al livello culturale e di scolarizzazione dei destinatari.

Non si può però prescindere dal rivolgere la propria attenzione agli adulti, in particolare ai genitori, non fosse altro per il ruolo di “modello” che essi svolgono o dovrebbero svolgere rispetto ai figli e, più in generale, rispetto ai più giovani.

Abbiamo scelto di proporre “un ciclo” d’incontri brevi orientati alle proposte e ai suggerimenti pratici, perché ci sembra che uno dei limiti degli interventi attuali sia infatti quello di non riuscire a dare una dimensione complessiva al problema del rapporto e dell’uso del mondo “cyber” e, allo stesso tempo, non riuscire a proporre idee, suggerimenti e strumenti pratici per contrastarlo.

È per esempio noto a tutti che vi sono aspetti legati alla cybersicurezza connessi all’utilizzo degli smartphone, così come vi sono elementi di rischio psicologico determinati dall’abuso. Raramente questi due aspetti vengono posti in correlazione, fornendo quindi risposte parziali ad un problema globale.

REGISTRATI QUI PER PARTECIPARE AL PRIMO INCONTRO GRATUITO E PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI.



Il ciclo di incontri rientra nel piano annuale delle attività del network europeo informale di Associazione InformaGiovani supportato da Erasmus+

