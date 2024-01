Siciliacque, avviso alla cittadinanza

Trapani. Siciliacque, per lavori inderogabili, ha comunicato – per le vie brevi – che martedì 16 gennaio provvederà ad interrompere, per 24/36 ore, l’erogazione dell’acqua che implementa i serbatoi di San Giovannello, visto il perdurare della carenza idrica proveniente dai pozzi di Bresciana dovuta principalmente alla presenza di alcune falle lungo la condotta.

Pertanto, visto che tale situazione sta causando notevoli disagi in alcune zone della città, si informa la cittadinanza che da – martedì 16 gennaio – si procederà, condizioni meteo permettendo, ad effettuare i lavori di riparazione delle falle lungo la condotta che da Bresciana porta l’acqua a San Giovannello ed interventi tecnici presso i pozzi.

In un primo momento, per non arrecare ulteriori disagi, si procederà con la condotta in pressione ad effettuare gli scavi per determinare i tratti oggetto di riparazione. Terminata questa fase si provvederà a chiudere il flusso della condotta per permettere all’impresa di sistemare le rotture in sicurezza.

Per questo ultimo stato sarà necessario modificare il calendario di erogazione che verrà promulgato sulla base di elementi certi che comprovino l’inizio dei lavori (meteo, etc..). Tali interventi ci permetteranno di recuperare la portata d’acqua proveniente da Bresciana e ci consentirà di aumentare il flusso – in termini di litri/secondo – e di recuperare anche la minore portata da parte di Siciliacque, ma soprattutto di ripristinare e garantire il regolare servizio a tutti gli utenti.

Per le motivazioni su esposte, l’amministrazione chiede la massima collaborazione da parte di tutti i fruitori, con espresso invito ad utilizzare con parsimonia l’acqua potabile e a ridurre al minimo indispensabile il consumo della stessa. Si confida sul senso di responsabilità individuale. L’acqua è un bene essenziale per tutti, evitiamo qualunque spreco.