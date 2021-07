“La Sicilia non deve essere etichettata cinematograficamente solo con la mafia, sfatiamo i luoghi comuni ‘Sicily, women and cinema’, va proprio in questa direzione”.

A dichiararlo è Filippo Virzì Segretario Regionale dell’Ugl creativi in Sicilia. “Abbiamo seguito con interesse la conferenza stampa di presentazione da parte dell’Assessore regionale allo Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina e del direttore della Sicilia Film Commission, Nicola Tarantino, – spiega Virzì – e a loro diciamo che siamo molto sensibili alle evoluzioni del settore cinematografico e fotografico noi dell’Ugl creativi, ci auspichiamo che la squadra di collaboratori sotto la guida di Moja fotografo di moda e di star del cinema reclutata interamente in Sicilia per ‘Sicily, women and cinema’, sia la retta via da seguire anche per il prosieguo al fine di scoprire nuovi talenti che l’isola ha dentro se e quindi nuova occupazione siciliana di valore”. “Che sia il Festival Internazionale del Cinema di Cannes nel 2022- conclude – il trampolino di lancio con la tournée che ne seguirà in Europa con una tappa a Palermo per la nostra Sicilia terra virtuosa e di talenti”.

