Sicurezza a Marsala. Sotto il controllo della Polizia Municipale, un sistema di videosorveglianza con oltre 120 telecamere

Vigilano sulla sicurezza nel territorio e in prossimità delle scuole, contrastando l’abbandono dei rifiuti.

La recente aggiudicazione del servizio di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza a Marsala – tutti sotto il controllo della Polizia Municipale diretta dal comandante Vincenzo Menfi – offre lo spunto per una ricognizione degli apparati digitali (sia a noleggio che di proprietà comunale) dislocati sul territorio comunale. Un servizio che risponde ad esigenze prioritarie di “sicurezza urbana” più volte manifestate dall’Amministrazione Grillo in diverse sedi, sia attraverso direttive ai dirigenti che con incontri in Prefettura e in seno al Comitato provinciale Ordine e Sicurezza.

In particolare, sono 47 le telecamere destinate alla videosorveglianza ambientale urbana – sia nel centro che in periferia – utilizzate prevalentemente a tutela dell’igiene pubblica, contrastando l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. A queste si aggiungono le cinque telecamere gestite da “Formula Ambiente”, utilizzate per monitorare i Centri di raccolta rifiuti e le Isole ecologiche.

Un altro apparato di videosorveglianza, costituito da 40 telecamere, è volto al contrasto generalizzato dei reati commessi nel territorio comunale.

A ciò si aggiunge l’ulteriore installazione di 18 telecamere presso diversi Istituti scolastici – progetto “Scuole Sicure” – finalizzate a prevenire e controllare sia lo spaccio di sostanze stupefacenti che gli atti di bullismo.

Inoltre, tenuto conto che i luoghi di aggregazione sociale e giovanile ricadono in gran parte nel centro urbano, per prevenire fenomeni di “malamovida” e spaccio di droghe – su direttiva dell’Amministrazione Grillo – il Comando della Polizia Municipale sta procedendo all’acquisto di nuove 7 telecamere dedicate specificatamente ai suddetti controlli.

Infine, da sabato scorso sono attive le telecamere posizionate in corrispondenza di cinque varchi del centro storico: via Roma (incrocio con via S. Bilardello), in via XI Maggio (incroci di via L. Anselmi Correale e via Caturca) e in via Garibaldi (incroci con Piazza Mameli e via A. Damiani). Sebbene siano installate per controllare il traffico veicolare in ZTL, le telecamere vanno viste anche in funzione della sicurezza cittadina, tenuto conto che le strade videosorvegliate consentono di raggiungere diversi luoghi di ritrovo serale e notturno.

Per consentire l’efficienza e la piena funzionalità dei suddetti apparati tecnologici, il Comando della Polizia Municipale ha affidato l’insieme dei servizi di noleggio, installazione, ripristino e manutenzione a ditte specializzate. È inclusa nell’appalto anche la verifica di tutte le camere fisse e di quelle ad ampio raggio (brandeggianti), nonché delle postazioni di controllo da remoto e della centrale di registrazione.

