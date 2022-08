Sicurezza, avviato nuovo concorso vigili istruttori direttivi, approvate graduatorie

Il Sindaco: continuiamo a rafforzare apparato comunale – CARIATI (Cs) – Sicurezza cittadina e dotazione organica dell’Ente, avviato l’iter per la selezione e la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato (5 mesi) di 6 agenti della Polizia Municipale; approvate le graduatoria di merito relative alla copertura di un istruttore direttivo per l’area servizi alla persona e due istruttori direttivi per l’area tecnica a tempo parziale ed indeterminato.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco sottolineando l’importanza della visione sottesa al potenziamento della macchina comunale che sta portando avanti l’amministrazione, con l’obiettivo di superare le criticità dovute alla carenza di risorse umane in forza agli uffici ed ad un maggiore controllo del territorio.

È un traguardo importante per la Città di Cariati – aggiunge il Primo Cittadino – un apporto di forze al corpo di polizia locale costituirà un valore aggiunto per il territorio, per la garanzia e la percezione di una maggiore sicurezza in ogni angolo cittadino, per maggiore decoro e – continua – per un ulteriore vicinanza alle richieste dei residenti e degli ospiti della cittadella fortificata bizantina.