Sicurezza e legalità in città l’Amministrazione grillo presenta risultati concreti e nuovi obiettivi

Si è tenuta stamattina la prima di una serie di conferenze stampa con cui l’Amministrazione Grillo presenta agli organi di informazione e alla cittadinanza

i risultati già raggiunti nei diversi ambiti dell’amministrazione comunale (Buona amministrazione, Innovazione, Istituti decentramento, Crescere con la Scuola, La Cultura e la Memoria, La vocazione della città: Turismo e agricoltura, Marsala 2025 e lo Sport, Marsala città euromediterranea e della pace, Mobilità intermodale, Protezione civile e città resiliente, Rigenerazione urbana ed ambientale, Verde pubblico ed Ecosostenibilità, Servizi primari, Sicurezza urbana e Legalità, Solidarietà e Benessere sociale e, infine, Sviluppo economico, competitività export e made in Italy) e gli obiettivi che la stessa si prefigge di raggiungere.

“Oggi inauguriamo un nuovo metodo di lavoro – dice il Sindaco Massimo Grillo – che caratterizza la mia Amministrazione: presenteremo alla città gli obiettivi strategici che ci prefiggiamo di raggiungere dandoci precise scadenze da rispettare. Obiettivi che vedono l’impegno congiunto del Sindaco, degli assessori e dei dirigenti del comune”

Il primo di questi incontri ha visto il Sindaco Grillo, l’assessore Donatella Ingardia, il segretario generale Andrea Giacalone e il comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi presentare le iniziative che verranno intraprese nell’ambito dell’indirizzo strategico relativo alla Sicurezza e alla Legalità.

Ecco alcuni degli obiettivi strategici che l’Amministrazione si è posta di raggiungere nei prossimi mesi:

– “Scuole sicure”: adozione di misure specifiche per le scuole, quali i presidi di vigilanza e monitoraggio delle aree limitrofe per prevenire incidenti e garantire un ambiente educativo sicuro per gli studenti (entro 30 settembre 2024). L’intervento prevede anche l’impiego di 40 PUC proprio per rendere più sicure le scuole;

– Attivazione di zona ZTL: nelle strade del centro storico (entro 20 agosto);

– Potenziamento della video sorveglianza: implementazione degli apparati di videosorveglianza ambientale mediante acquisto/noleggio di circa 100 nuove telecamere da dislocare nelle zone maggiormente sensibili (31 dicembre 2024);

– Accordo di Vicinato: individuazione di nuove modalità di collaborazione tra cittadini e Ente comune nell’ambito della sicurezza – prosecuzione del progetto (31 dicembre 2024)

“L’esigenza, avvertita dalla comunità – dicono il Sindaco e l’Assessore ingardia – è quella di mettere sul campo interventi volti a migliorare la sicurezza e superare situazioni di grave incuria o degrado, sia dell’ambiente che del patrimonio artistico/architettonico. Tanto abbiamo fatto: grazie alla Questura l’esercito è presente a supporto delle forze dell’ordine presenti per le strade della nostra città. Ma tanto c’è ancora da fare. Crediamo per una maggiore efficacia e percezione della sicurezza in città che sia necessaria il ritorno dei “falchi” in città, ovvero delle pattuglie operative moto-montate della Polizia di Stato”. Una richiesta che ho già più volte avanzato ma che necessita di un’iniziativa unitaria da parte di tutte le forze politiche in città per essere sostenuta. Ho chiesto, inoltre, al Comandante Menfi di aumentare la repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Abbiamo predisposto una ordinanza anti bivacco, fenomeno che interessa alcune delle principali piazze della città che porta spesso a fenomeni di rissa e diminuisce la percezione di sicurezza in città. Sarebbe un’azione innovativa e dalle forti ricadute ma, viste le diverse valutazioni rispetto a questo fenomeno, sulla tematica abbiamo avviato un confronto con il massimo consesso civico.”

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per ribadire i risultati ottenuti in questi anni dall’amministrazione Grillo.

“Rafforzare la sicurezza e la vivibilità nel territorio comunale di Marsala è stato al centro dell’azione del nostro esecutivo – ha ribadito il Sindaco Grillo. In questi anni ci siamo battuti affinché aumentassero i controlli sul territorio e oggi possiamo presentare dati oggettivi ai cittadini”.

Tra i risultati raggiunti vanno ricordati:

– La maggiore presenza dell’esercito nelle nostre strade, con l’operazione “Strade sicure”, che prevede l’impiego sperimentale e temporaneo di un maggior numero di unità militari a supporto delle Forze di polizia nelle zone delle città maggiormente interessate dalla movida e per le esigenze legate al fenomeno dell’immigrazione. Settimanalmente la Questura, che coordina questi servizi integrati, in accordo con le Forze dell’Ordine ed Esercito, individua le zone di maggiore interesse nelle quali garantire la presenza dell’esercito, sia nel centro storico che nelle contrade;

– l’aumento della video sorveglianza: sono state piazzate circa 70 nuove telecamere nelle zone di maggiore interesse

– l’impiego di Vigili Stagionali, 13 unità, nei periodi e nelle zone in cui si registra maggiore afflusso turistico, oltre che per una importante opera di monitoraggio e prevenzione degli incendi estivi. I Vigili Stagionali sono stati inoltre occupati nel monitoraggio degli abbandoni illegali o dello stoccaggio non a norma dei rifiuti legati alle attività delle serre. Inoltre è da notare la progressione per altro personale comunale, 8 dipendenti, che assumeranno la qualifica di agente della Polizia Municipale.

– l’ordinanza del Sindaco Grillo per tutelare il decoro urbano e i luoghi di interesse culturale del centro storico. Un atto amministrativo che ha tenuto conto dei risultati di un sondaggio sul tema, proposto dall’Amministrazione alla cittadinanza e che ha visto la stragrande maggioranza della nostra comunità sostenere la necessità di ulteriori restrizioni per garantire sicurezza e decoro urbano. Il provvedimento ha visto applicare il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di esercizio in forma itinerante di attività commerciali di vendita e somministrazione su aree pubbliche di qualsiasi genere nelle vie e piazze del centro storico.

A questo si devono aggiungere gli importanti risultati ottenuto nel campo del decoro e della repressione dell’abbandono dei rifiuti per strada:

– individuazione e sequestro di diversi ettari di terreno adibiti a macro discariche abusive

– applicazione di oltre 1000 sanzioni a cittadini che non avevano ritirato il kit dei mastelli per la raccolta differenziata

– oltre 50 mezzi sequestrati a coloro chi gettano indiscriminatamente i rifiuti per strada.

Com. Stam. + foto