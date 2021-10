Sicurezza, inaugurata ieri la sede aziendale della Cisl Fp al Comando della Polizia municipale di Palermo

Geraci e Rao: “Riferimento per i lavoratori in un momento complicato ” – Palermo, 28 ottobre 2021 – È stata inaugurata ieri la sede aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’interno del Comando della Polizia municipale di Palermo.

Alla cerimonia hanno preso parte il segretario generale della Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana, il segretario generale Cisl Fp Palermo Trapani Lorenzo Geraci, il segretario aziendale della federazione per il comparto della Polizia municipale, Vincenzo Rao e numerosi iscritti”. “Vogliamo essere fisicamente presenti – hanno affermato – per assistere al meglio i lavoratori da tempo costretti a svolgere il proprio dovere in condizioni difficili. Va diminuendo il personale ormai ridotto all’osso, ai dipendenti part time non viene consentito di allungare l’orario di lavoro, non viene erogata l’indennità di pubblica sicurezza, nonostante la Regione siciliana abbia trasferito queste somme al Comune di Palermo. È ora che l’amministrazione municipale dia risposte a problemi atavici che da un lato danneggiano un corpo indispensabile per la vita di questa città e dall’altro i palermitani che pagano per la carenza dei servizi”. (

