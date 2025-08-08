Sicurezza, Patrizia Di Dio: “insistiamo sul poliziotto di quartiere e sul contrasto all’illegalità e al degrado. Le dichiarazioni di Piantedosi confermano l’attenzione su Palermo”

“Saranno i fatti a dimostrare se la strada intrapresa, anche in seguito alle continue sollecitazioni, sarà sufficiente a riportare la situazione alla normalità sul fronte della sicurezza.

Di sicuro l’aumento di uomini, di risorse e di servizi in città non deve essere considerato un fatto straordinario ma solo la ordinaria e corretta risposta a un’esigenza oggettiva evidenziata da troppi episodi di cronaca”.

Così Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, commenta le conclusioni della riunione di ieri pomeriggio del comitato per l’ordine e la sicurezza.

“Insistiamo sull’importanza della figura del poliziotto di quartiere – continua – e apprezziamo le dichiarazioni del Ministro Piantedosi che ha mostrato attenzione nei confronti della città. Siamo convinti che se aumenta la prevenzione sarà anche palpabile la presenza degli agenti che presidieranno incroci e zone finora troppo trascurate. Invitiamo anche ad “alzare l’asticella”, legando il tema della sicurezza a quello della legalità e del decoro. Non chiediamo solamente una città più sicura e meno violenta, dobbiamo impegnarci per eliminare le sacche di tolleranza verso l’illegalità diffusa e il degrado, parte inaccettabile della nostra vita quotidiana. Non si può fare campeggio con tende montate davanti al Teatro Massimo in pieno giorno senza che nessuno intervenga; non si può scorrazzare indisturbati con moto e monopattini in aree pedonali o occupare, anzi invadere, le sedi stradali e il suolo pubblico, impunemente, con attività abusive. Ci vuole uno sforzo per recuperare sicurezza, legalità e decoro”.

“Confcommercio Palermo, dal canto suo, continuerà a monitorare la situazione con animo costruttivo sui temi di estrema importanza per la vita delle imprese, dei cittadini e dell’immagine turistica della città. La percezione di sicurezza è un tema altamente sensibile per cittadini e imprenditori”.

Com. Stam.