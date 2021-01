Il crollo di un edificio in via Volturno nel quartiere di Cibali rappresenta il triste epilogo di una situazione denunciata da molti anni.

Fortunatamente si tratta di un episodio che non ha avuto conseguenze drammatiche. Il consigliere del IV municipio di Catania, Giuseppe Zingale, chiede all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per mettere in modo definitivo l’intera area in sicurezza. In particolare bisogna eliminare al più presto le macerie presenti, garantire la sicurezza della strada oltre a renderla completamente accessibile ai residenti. Per fare questo occorre appurare definitivamente che non ci siano altri rischi crolli negli altri edifici abbandonati presenti in via Volturno. Superata questa è necessario cominciare l’opera di recupero degli immobili che hanno ancora porte e finestre murate.

Giuseppe Zingale Consigliere “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”

Com. Stam.