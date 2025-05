Sicurezza – prima riunione del gruppo di lavoro

ROMA (20/5) – Si è tenuta nella giornata di ieri la prima riunione del Gruppo di lavoro sulla sicurezza, istituito sulla base delle chiare indicazioni provenienti dall’Assemblea elettiva del gennaio scorso in cui era emersa la necessità di operare in maniera concreta riguardo questo aspetto.

“Il gruppo di lavoro – ha spiegato il presidente avv. Carlo Moriconi – ha il duplice obiettivo di ragionare e intervenire sui regolamenti federali, al fine di migliorare la sicurezza in gara, e di elaborare proposte per il Legislatore riguardo la sicurezza per tutti gli utenti della bicicletta. La prima riunione è servita per elaborare un metodo di lavoro che rappresenta anche un piano programmatico.

Riguardo la sicurezza nelle gare il primo approccio sarà quello di verificare, anche in base alle statistiche recenti, quali interventi operare per migliorare l’applicazione della normativa attualmente in essere. Quindi ragioneremo sulle modifiche più opportune da apportare ai regolamenti, in modo che venga delineata in modo chiaro la responsabilità di tutti i soggetti che operano all’interno di una gara.”

Alla riunione ha partecipato anche il segretario generale Marcello Tolu, che ha portato i saluti della Federazione, indicato gli obiettivi prefissati dal Consiglio federale in materia e assicurato la sua presenza a tutti i prossimi futuri incontri.

I componenti

Carlo Moriconi (presidente) – 68 anni di Perugia. Avvocato di diritto civile e crisi dell’impresa. E’ stato curatore del fallimento dell’AC Perugia. Un passato da corridore (dilettanti), dal 2017 al 2021 Commissario straordinario del CR Umbria.

Daniele Balzi – 38 anni di Cremona, Presidente della Commissione Nazionale Giudici di Gara, Commissario Internazionale UCI Strada e Cyclo-Cross, Giudice di Gara della FCI dal 2006, Formatore Scuola Tecnici per l’Area Giudici.

Maurizio Evangelista – 69 anni di Roma, General manager del Tour of the Alps, ha guidato l’organizzazione di numerosi eventi campionati mondiali e europei di ciclismo.

Enrico Fontana – 45 anni di Rho. Direttore di Corsa Professionistico e Presidente della S.C. US Nervianese 1919 e attuale Presidente della CNDCS.

Gianluca Negro – 57 anni di Treviso, direttore di corsa internazionale dal 2016 e Safety Manager UCI. Vice presidente comitato provinciale di Treviso

Giuseppe Saronni – Novara, 67 anni. Ex professionista, vincitore di 193 corse, tra cui di due Giri d’Italia, un mondiale, una Milano Sanremo. Vice presidente della Lega del Ciclismo professionistico e dirigente sportivo.

Marcello Tolu – Segretario Generale della FCI.

Com. Stam. FCI