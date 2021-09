Elevazione Questura strada necessaria e risolutiva – Ringrazio la Ministra Luciana LAMORGESE e il Capo della Polizia Lamberto GIANNINI per aver ascoltato le nostre richieste sulla necessità di rivedere l’attuale organizzazione e dotazione, strumentale e dell’organico, della Questura di Modena per creare le necessarie condizioni per fronteggiare le accresciute esigenze di sicurezza in quel territorio.

La notizia che a breve la Questura di Modena sarà elevata alla fascia di dirigente generale, con la conseguente rivalutazione e aumento di tutte le dotazioni di personale e strumentali che tale rango prevede, è la conferma sia dell’impegno serio e costante che la Ministra LAMORGESE e il Capo della Polizia GIANNINI profondono quotidianamente per aumentare sempre più i livelli di sicurezza e legalità nei territori del nostro Paese, sia della loro capacità di ascoltare e valutare le proposte, serie e concrete e senza alcuna strumentalità, che, in una proficua collaborazione tra istituzioni e rappresentanti del personale, il Sindacato responsabile porta alla loro attenzione allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro dei poliziotti e i livelli di sicurezza delle città, anche solo nella percezione che i cittadini hanno della stessa.

Un lavoro costante e impegnativo, iniziato immediatamente dopo il varo della riorganizzazione varata circa 3 anni fa dal Dipartimento della P.S. nell’ambito del riordino, che ha visto il SIULP protagonista, anche nel creare la collaborazione delle istituzioni locali e di tutti i soggetti rappresentativi di quel territorio, nel ricercare e rappresentare tutte le criticità, le esigenze e le mutazioni che il territorio modenese presentava e alle quali necessitava dare una risposta seria e concreta. La notizia che oggi quel risultato si concretizzerà, e per questo ringraziamo il Ministro e il Capo della Polizia oltre che tutti i soggetti e le istituzioni che hanno sostenuto la rivendicazione del SIULP, rappresenta il giusto coronamento ai tanti sforzi fatti nell’interesse primario della sicurezza dei cittadini, delle imprese e di tutto il territorio di quella provincia oltre che del personale che ha operato per garantire sinora la sicurezza.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale nazionale del SIULP commenta la notizia che a Modena arriveranno rinforzi all’organico oggi presente per effetto dell’elevazione alla fascia superiore della questura.

Questo risultato, sottolinea Romano, è il frutto di un duro, certosino e persistente lavoro fatto di raccolta dati, analisi dei mutamenti socio economici e dell’andamento dei fenomeni criminali che si sono verificati che, nato dalle esigenze della cittadinanza modenese e dei poliziotti che operano in quel territorio, hanno portato ad un confronto costante e continuo con il nostro Dipartimento e con tutti i soggetti, politici, sindacali, della società civile e imprenditoriale oltre che istituzionali, interessati alla questione, ma trovato soprattutto la sensibilità dei vertici del Dipartimento e del Ministero dell’Interno che hanno avuto la disponibilità a confrontarsi sulle nostre richieste.

Ecco perché, conclude Romano, rifugiando dai metodi delle polemiche sterili e strumentali come quelli a cui assistiamo da qualche tempo sui temi della sicurezza e che producono solo confusione e allarmismo, privilegiamo quelli del confronto costruttivo e della concretezza, come quello attuato anche su questa delicata situazione, e ringraziamo il Ministro, il Capo della Polizia e tutti coloro che hanno partecipato al raggiungimento di questo risultato. In particolar modo le donne e gli uomini della Questura modenese che si sono fatti carico dell’accresciuta esigenza di sicurezza di quella realtà, e che continueranno a farlo in modo esemplare come sinora dimostrato sino all’arrivo dei rinforzi, auspicando che il provvedimento normativo che dia corso a questo risultato venga approvato urgentemente per consentire l’arrivo del personale previsto e che occorre.

Com. Stam.