Sicurezza: Romano, Tiani e Vespia, firmato il contratto di lavoro grazie al fondamentale contributo dei Parlamentari da sempre vicini al mondo della sicurezza

Abbiamo appena firmato l’accordo per il contratto del Comparto sicurezza e difesa. Un risultato importante per i contenuti normativi ed economici, ma soprattutto per tutte le misure che ha generato e che sono contenute nella legge di stabilità.

Norme fondamentali per eliminare gravi sperequazioni e per garantire la funzionalità del sistema sicurezza. Un risultato che ha visto, grazie alla preziosa imprescindibile e costante opera dei parlamentari della maggioranza che da sempre sono al fianco del personale in divisa. Per questo vogliamo ringraziare per il loro straordinario impegno il Sen Gasparri e gli On.li Ascari, Borghi e Molteni. Grazie al loro incessante impegno siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per poter raggiungere le condizioni che ci hanno consentito di chiudere le trattative e sottoscrivere l’accordo.

Così in una nota congiunta Felice ROMANO, Giuseppe TIANI e Massimo VESPIA commentano la firma del rinnovo contrattuale.

Oggi se abbiamo potuto siglare l’accordo lo dobbiamo, oltre che ai Ministri interessati che hanno costantemente seguito i lavori per la definizione, soprattutto a questi Parlamentari che sono da sempre vicino al personale in uniforme. Siamo fiduciosi che il loro prezioso contributo consentirà di far approvare anche i restanti emendamenti che sono ancora in discussione e che costituiscono l’insieme del pacchetto specificità.

