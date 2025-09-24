Sicurezza: Saverino (Pd) “Isolare i professionisti del disordine. Piena solidarietà alle forze dell’ordine”

“Lunedì scorso in Sicilia, come in tutta Italia, i cittadini si sono mobilitati a decine di migliaia in manifestazioni pacifiche e partecipate contro il genocidio a Gaza.

Purtroppo c’è chi, sfruttando il diritto sancito dalla Costituzione a manifestare, ha compiuto episodi di pura violenza o guerriglia urbana, con conseguenti scontri con le forze dell’ordine. Dei ‘professionisti del disordine’ che vanno isolati, dei ‘sabotatori’ perché hanno fatto sì che si parlasse più dei disordini che non della marea umana che ha attraversato il Paese, per chiedere pace e giustizia. Alle nostre forze dell’ordine che hanno agito, come sempre, con grande professionalità e senso del dovere, va tutta la mia solidarietà. E un augurio di pronta guarigione a tutte le donne e gli uomini in divisa che sono rimasti feriti solo perché stavano facendo il proprio lavoro”. Lo afferma la deputata all’Assemblea regionale siciliana del Partito democratico, Ersilia Saverino.

