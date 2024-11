Sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ruolo centrale della formazione

Sarà presentato il 4 novembre, ad Acireale, il Piano Mirato di Prevenzione “Verifica e controllo degli adempimenti formativi in materia di SSL”. Attenzione rivolta alla formazione come strumento efficace per la prevenzione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ACIREALE – Il prossimo 4 novembre, a partire dalle ore 10.00, presso la Sala Conferenze dell’Ospedale “Santa Marta e Santa Venera”, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, organizza il Seminario di presentazione del Piano Mirato di Prevenzione (PMP) “Verifica e controllo degli adempimenti formativi in materia di SSL”.

Cosa sono i Piani Mirati di Prevenzione

I Piani Mirati di Prevenzione, previsti dal Piano regionale della Prevenzione 2020-25, rappresentano un nuovo modello territoriale partecipativo di assistenza, informazione e formazione alle imprese nella prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro propedeutica all’attività di controllo.

Il Piano Mirato per la Formazione

Con il Piano Mirato di Prevenzione “Verifica e controllo degli adempimenti formativi in materia di SSL” l’attenzione è rivolta alla formazione come strumento efficace per la prevenzione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Elementi fondanti per la corretta gestione di tale attività, puntualmente normata, sono la chiarezza interpretativa e applicativa delle norme, la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle iniziative formative adeguate al contesto di riferimento, la qualificazione dei formatori, la necessaria documentazione da produrre in sede di controllo da parte dell’organo di vigilanza.

La Regione Siciliana negli ultimi anni è intervenuta più volte su questo tema, emanando provvedimenti atti a regolare l’attività formativa, tra questi in data 8 luglio 2019 l’Assessorato della Salute ha emanato il Decreto n. 1432, finalizzato ad adeguare l’attuale quadro normativo regionale in materia di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle disposizioni contenute negli Accordi Stato Regioni, e realizzare attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il confronto con le Scuole di Formazione

I lavori del Seminario saranno aperti dal direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi; e dal direttore dell’UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal), Santo De Luca.

Successivamente gli interventi di Elisa Gerbino, dirigente ingegnere Area Tutela Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro del Dipartimento di Prevenzione, sul tema “Lo stato dell’arte della regolamentazione della formazione nella Regione Siciliana: il DA 432/2019. Presentazione del Piano Mirato; Valeria Vecchio, dirigente ingegnere della medesima Area, che presenterà le “Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi. La scheda di autovalutazione del Piano Mirato”.

Il Piano Mirato di Prevenzione “Verifica e controllo degli adempimenti formativi in materia di SSL” si sviluppa in più anni, e punta a: