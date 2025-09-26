Sicurezza urbana: controlli straordinari dei Carabinieri tortonesi alla stazione ferroviaria e nelle aree limitrofe

Tortona – Servizi straordinari di controllo dei Carabinieri della locale Compagnia, con l’impiego di uomini e mezzi a potenziare le pattuglie quotidianamente presenti sul territorio, per rispondere alle esigenze di sicurezza della cittadinanza.

Nell’ambito dalle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Alessandria, i Carabinieri hanno intensificato le attività presso i locali pubblici nelle adiacenze della stazione ferroviaria e sugli avventori, con servizi volti a prevenire e, dove necessario, a reprimere reati in genere, da quelli contro la persona allo spaccio di sostanze stupefacenti fino al rispetto delle normative sull’immigrazione, nell’alveo del programma sulla sicurezza delle stazioni ferroviarie messo in atto dal Comando Provinciale di Alessandria. Iniziativa, quest’ultima, tesa ad accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini che frequentano gli scali ferroviari della zona, in alcune occasioni teatro di episodi di degrado che necessitano di un focus costante da parte delle Istituzioni e delle forze dell’ordine.

Undici i “Daspo Willy” adottati, con divieto di accesso e stazionamento, per i destinatari, presso locali pubblici già interessati da risse e sei i segnalati e denunciati per guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, violazione alle norme sull’immigrazione e uso personale di cocaina e hashish.