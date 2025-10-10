Sicurezza urbana: controlli straordinari dei Carabinieri tortonesi per il contrasto alla droga e al degrado violento.

Tortona – Servizi straordinari di controllo dei Carabinieri della locale Compagnia, con l’impiego di uomini e mezzi a potenziare le pattuglie quotidianamente presenti sul territorio, per rispondere alle esigenze di sicurezza della cittadinanza.

Nell’ambito dalle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Alessandria, i Carabinieri hanno intensificato le attività nel centro cittadino, presso i locali pubblici e nelle adiacenze della stazione ferroviaria, con servizi volti a prevenire e, dove necessario, a reprimere reati in genere, da quelli contro la persona allo spaccio di sostanze stupefacenti fino al rispetto delle normative sull’immigrazione e al porto di armi e oggetti atti a offendere.

Iniziativa tesa ad accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini nelle zone più sensibili della città, occasionalmente teatro di episodi di degrado che necessitano di un focus costante da parte delle Istituzioni e delle forze dell’ordine.

Due i deferimenti, con relativo ritiro della patente, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sei i denunciati per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e armi improprie e tre i segnalati per uso personale di cocaina e hashish.