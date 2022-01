Mercoledì 19 gennaio tornano i “gemellaggi” tra cuochi per il golosissimo calendario di menù a quattro mani che racconta culture, competenze e creatività

Siena e Monaco di Baviera apparecchiano la tavola di “Girogustando” Il ristorante Il Mestolo di Siena ospita il ristorante Der Katlzmacher di Monaco di Baviera per un incontro di sapori all’insegna di tradizione e territorialità

Un menù che si propone di essere una vera e propria “esperienza” capace di frugare nei ricordi, svelare sapori, proporre nuove emozioni. Sarà una serata imperdibile quella in cui mercoledì 19 gennaio il ristorante Il Mestolo di Siena ospiterà Der Katlzmacher di Monaco di Baviera.

Torna “Girogustando” il calendario di “gemellaggi gastronomici” che vede protagonisti cuochi con percorsi professionali differenti, impegnati a mettere in dialogo la loro creatività, per costruire menù realizzati a quattro mani.

“In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo – spiega Gaetano De Martino patron del ristorante “Il Mestolo”- un’iniziativa come Girogustando è un invito all’ottimismo, ad essere positivi. Abbiamo voluto lavorare a questo appuntamento con Der Katlzmacher perché come noi fa parte dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, che si impegnano a valorizzare tradizione e territorialità. Il menù che serviremo rappresenta le nostre reciproche peculiarità e propone i piatti di mare che da sempre caratterizzano l’offerta de Il Mestolo accanto a quelli che raccontano l’eccellenza di Der Katlzmacher”.

Sei le portate tra terra e mare che saranno preparate dalle due cucine: dopo un entrée con passatina di ceci con razza al naturale, capesante con pappa al pomodoro (piatto del Buon Ricordo) e spiedino di baccalà fritto con verdure in agrodolce, gli ospiti degusteranno formaggelle di capra in lardo di Colonnata, tris di zucca, parmigiano soffiato, pasta mista risottata con verdure di stagione in brodo di molluschi, raviolone di magro ma non troppo (piatto del Buon Ricordo), sgombro croccante con scarola, pinoli e olive e tiramisù alla Weißbier.

Menu completo, altri dettagli e info per le per prenotazioni su www.girogustando.tv.

Girogustando prosegue giovedì 10 febbraio con “La Taverna della Berardenga” di Castelnuovo Berardenga che ospiterà “Il tufo allegro” di Pitigliano, giovedì 17 febbraio con il ristorante “Dal Falco” di Pienza che accoglierà “Mamma Mozza” di Lutterbach (Francia) e venerdì 4 marzo con il ristorante “Il Particolare” di Siena che ospiterà “Lowen-Apriori” di Bubikon (Svizzera).

E lo spirito di collaborazione tra territori, oltre che tra cuochi, non si manifesterà solo nel piatto. Partners della manifestazione, sono infatti consorzi vinicoli e organismi di tutela e valorizzazione delle produzioni tipiche che impreziosiscono l’offerta agroalimentare della Toscana. In particolare, il Consorzio Chianti Classico, i sommelier Fisar e i maitre Amira. Il tutto nello spirito del modello “Vetrina Toscana”, ovvero il progetto condiviso tra Regione e Unioncamere Toscana che da tempo valorizza la filiera enogastronomica regionale e i suoi soggetti attivi.

”Girogustando”, è ideata da Confesercenti Siena nella volontà di stimolare l’incrocio di culture e competenze, come modello per la ulteriore crescita di un settore che è strategico per l’identità territoriale.

Nata nel 2002 la manifestazione in questi venti anni, ha avuto ospitato ristoranti di 17 regioni italiane. Non solo: Girogustando ha offerto un’occasione di confronto anche per chef di Francia, Malta, Ungheria, Germania, Polonia, Svizzera, e Giappone per un totale di 377 eventi, con protagonisti ben 328 ristoranti.

Tutti i dettagli sui prossimi appuntamenti di Girogustando sono reperibili sul sito www.girogustando.tv, e sui relativi social network.

