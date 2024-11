Sigillo di Polizzi al 1° Slalom Arancia Rossa Città di Mineo

E’ del portacolori della Catania corse, su Elia Avrio, la prima firma sull’albo d’oro della gara organizzata da Passione & Sport che ha destato molto interesse fra gli addetti ai lavori. Sul podio anche Fontana su Formula Gloria e Fallico su Fiat 126 Silhouette

Mineo(CT) 17 novembre 2024. Domenico Polizzi ha vinto la prima edizione dello Slalom Arancia Rossa di Sicilia IGP, Città di Mineo. Il pilota di Adrano ha ottenuto al volante della sua Elia Avrio St09 da 1150 c.c, il miglior tempo di giornata sulla terza salita 2’15.57, facendo quindi segnare il punteggio di 135,57 e distanziando il suo più diretto antagonista, il gelese Maurizio Fontana su Formula Gloria B4 di 3″92 (139,49). Terzo è risultato Orazio Fallico su Fiat 126 che ha ottenuto 154,0, prevalendo in gruppo E2Sh.

Attimi di suspance alla partenza della ricognizione quando proprio Polizzi ha rotto il filo dell’ acceleratore, rimanendo fermo sullo start. Dopo la pronta riparazione tutto è filato liscio, così il pilota di Adrano, ha potuto interpretare al meglio la gara da protagonista assoluto, migliorando i suoi crono ad ogni salita.

Il vincitore in sede di premiazione ha dichiarato:-” È un tracciato bellissimo, che coniuga velocità e divertimento tra i birilli, asfalto praticamente perfetto, come un tavolo da biliardo, fatta eccezione di una piccola avvallatura sul finale. La carreggiata larga consente un’organizzazione perfetta, con ampi spazi per i mezzi di soccorso e quant’altro, davvero una bella gara che spero abbia il futuro che merita”.

Dello stesso parere un po’ tutti gli altri piloti e gli addetti ai lavori che hanno potuto constatare l’adeguatezza del tracciato per certi versi comparabile ad una pista in salita.

Alla gara ha presenziato il Sindaco di Mineo Giuseppe Mistretta che ha sventolato la bandiera al primo dei partenti e premiato personalmente i piloti sul podio.

Scorrendo la classifica, brilla la 4^ piazza per l’etneo Biagio Meli, che ha primeggiato in gruppo Slalom Speciale con la sua Fiat Uno Turbo di classe S.7

Quinto assoluto e secondo tra le vetture Silhouette del gruppo E2SH, Fausto Cassibba, mentre sesto è risultato Antonino Gurgone, vincitore a sua volta del gruppo E1 con la sua Fiat 500 Sporting.

Settima piazza per Salvatore Di Mauro ancora in fase di apprendistato sulla Radical Sr4 da 1400 c.c e ottava per Paolo Cusimano su Peugeot 205 di gruppo Slalom classe s.4.

Chiudono la Top Ten Giuseppe Salvia su Fiat 127 Giannini di gruppo E1 e Salvatore Puglisi su Citroen Saxo 1600 che ha prevalso in gruppo N.

Successi per Giuseppe Noto con la Fiat 500 fra le Bicilindriche e di Salvatore Cocimano su Peugeot 106 da 1400 c.c in gruppo A. Assoli positivi per Mario Granata in gruppo Racing Start Plus con la Renault Clio Cup e per Luigi Santonocito su Autobianchi A112 in gruppo P.

Massimiliano Ciarcià con la Fiat X 1/9 è risultato il più veloce fra i protagonisti con le Autostoriche, davanti a Giovanni Russo su Fiat 500 e Alendro Riccelli su Peugeot 205.

Ph 1 Fontana 2 Polizzi 3 Fallico

