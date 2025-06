Sikelia Cup, seconda edizione alle porte: i convocati del ct Marchese e l’agenda della settimana

Entra sempre più nel vivo la seconda edizione della Sikelia Cup, appuntamento che vedrà nuovamente in campo la Sicilia FA. La formazione guidata dal commissario tecnico Giovanni Marchese affronterà, sabato 14 giugno 2025 al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, la selezione dei migliori giocatori della Ligue 1 della Costa d’Avorio.

Ricordiamo che nella prima edizione, disputata sempre in terra nissena nel 2023, la Sicilia riuscì a sconfiggere la Corsica con il risultato di 1-0. Decisiva, nella gara disputata il 10 giugno di due anni fa, fu la rete messa a segno dal capitano Davis Curiale.

Per l’occasione, il commissario tecnico Giovanni Marchese ha convocato 24 giocatori. Una rosa che vede una folta presenza di giocatori che hanno già preso parte agli scorsi appuntamenti della Sicilia FA, con alcune new entry molto interessanti. La squadra inizierà la preparazione alla seconda edizione della Sikelia Cup nella giornata di lunedì 9 giugno, quando arriverà a Castelbuono, sede degli allenamenti. Due giorni dopo, mercoledì 11, si svolgerà un allenamento congiunto con una selezione della diaspora di Capo Verde in Francia. Venerdì 13 avverrà il trasferimento a Caltanissetta per la rifinitura.

La visione della seconda edizione della “Sikelia Cup” sarà consentita con ingresso libero. Sarà possibile ritirare il tagliando presso le prevendite presenti a Caltanissetta (Tabaccheria Galletti di viale della Regione 90; Oz in via Libertà 172; Meet al 10/M Viale Monaco, Via Luigi Russo; Gioielli Lori in via Redentore 18; Acqua e Sapone in via Salvo D’Acquisto 30/34) e San Cataldo (Tabaccheria Cammarata in corso Vittorio Emanuele 13; Marea di Andrea Maira in via Babbaurra snc; Tabaccheria del Corso “Menna” in corso Vittorio Emanuele 98). In alternativa si potrà ritirare il tagliando allo stadio nel giorno della partita.

A sostenere l’iniziativa con il proprio patrocinio anche la Città metropolitana di Palermo, i Comuni di Caltanissetta, Castelbuono e Isnello e la LND Sicilia. Anche la Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato turismo, sport e spettacolo, ha concesso il suo patrocinio all’evento, confermando il supporto garantito anche nella prima edizione del 2023.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Di Salvo Andrea (Don Carlo Misilmeri), Dolenti Gaetano (Sancataldese), Scuffia Tommaso (CastrumFavara)

Difensori: Brugaletta Simone (Sant’Agata), Ferrante Giuseppe (Nuova Igea Virtus), Licata Rosario (Unitas Sciacca), Maltese Salvatore (Nuova Igea Virtus), Marino Pietro (Paternò), Pantano Giordano (Locri)

Centrocampisti: Abbate Danilo (Sant’Agata), Asero Alessio (Paternò), Correnti Riccardo (Nardò), Franchina Gabriele (Milazzo), Garufi Sergio (Ragusa), Palermo Francesco (CastrumFavara), Puglisi Samuele (Paternò), Tumminelli Mattia (Nissa), Vitale Vincenzo (Legnago Salus)

Attaccanti: Bonfiglio Francesco (Sarnese), Curiale Davis (Reggina), Montaperto Giuseppe (Sancataldese), Retucci Mattia (Paternò), Saraniti Andrea (Casarano), Zerbo Gabriele (Sambiase)

GLI APPUNTAMENTI DELLA SIKELIA CUP – 2a EDIZIONE

Mercoledì 11 giugno alle ore 18 – stadio “Luigi Failla” di Castelbuono – allenamento congiunto tra la Sicilia e la Selezione della diaspora di Capo Verde in Francia

Giovedì 12 giugno alle ore 18 – campo sportivo “Martino Ilardo” di Lascari – allenamento congiunto Supergiovane Castelbuono/Selezione Madonie – Costa d’Avorio Ligue 1

Sabato 14 giugno alle ore 18 – stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta – Seconda edizione della Sikelia Cup contro la Selezione Costa d’Avorio Ligue 1

