Dal 12 febbraio disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “SILENCE” (Filibusta Records), il nuovo brano di MARIASOLE IMPERATORI. “SILENCE”, nuovo brano di MARIASOLE IMPERATORI, rappresenta una voce introspettiva, prodotto di un intimo e sincero dialogo dell’autrice con se stessa.

Questo confronto si traduce in una delicata preghiera che solo dopo si struttura in strofe e note, diventando canzone. Spiega Mariasole a proposito del nuovo singolo: «“Silence” è stata scritta in un momento difficile della mia vita. Parla di un periodo di confusione perché mi occupavo di tantissime cose e sentivo che stavo impazzendo Poi, ad un certo punto mi sono fermata, isolandomi dall’ambiente in cui mi trovavo e mi sono ascoltata. “Silence” rappresenta una voce che ho dentro l’anima ed è l’opposizione tra la vera me e l’altra me».

Biografia

Mariasole, all’anagrafe Mariasole Imperatori, nasce a Roma il 03 marzo del 1978. Si avvicina al mondo del canto verso i 6 anni di età. Trascorre la sua infanzia frequentando e studiando nelle scuole americane romane; parla infatti fluentemente l’inglese, il francese e lo spagnolo. All’età di undici anni inizia a prendere lezioni di canto che la fanno appassionare, ancora di più, al mondo della musica. A 18 anni, si esibisce, insieme al coro di Musica Sacra diretto dal Maestro Roberto Colavalle, per Papa Wojtyla nella Sala Nervi in Vaticano, interpretando il “33° canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri” diretto dallo stesso Maestro. Nello stesso anno, partecipa come vocalist al progetto di Renato Zero in memoria del famoso cantautore italiano scomparso Ivan Graziani. All’età di 20 anni, prende parte al programma televisivo “Una Canzone per te”, in onda su Rai 2, in diretta da Riccione. Nel 2004, conosce il Tenore / Vocal Coach Timothy Martin, con il quale duetta, nel bellissimo scenario dei Mercati Traianei a Roma, durante i Concerti, entrando successivamente nel suo coro Gospel. Un giorno, improvvisamente, si ferma per un lungo periodo…decide poi di darsi un’altra chance: con l’aiuto di una persona a Lei cara, inizia a frequentare una nuova scuola di musica che le consente di realizzare il suo più grande e desiderato “Sogno”. Mariasole è diventata una cantautrice di talento e a breve uscirà il suo primo album. Il suo nuovo singolo, dal titolo “Silence”, è in uscita in radio e in digitale il 12 febbraio 2021.

