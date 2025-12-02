Silvia Mezzanotte, in”Canta Mina”

Venerdì 5 dicembre, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di MILANO (Via Larga, 14 – ore 20.30), SILVIA MEZZANOTTE porta in scena “SILVIA MEZZANOTTE canta MINA”, un nuovo e intenso recital che rende omaggio alla più grande interprete della musica italiana.

«Con talento, intelligenza e coraggio – racconta Silvia Mezzanotte – Mina ha saputo ispirare intere generazioni di donne. Oggi mi sento pronta a raccontarla attraverso la mia maturità, voce e anima. Ma non basta la voce… per cantare Mina servono lacrime, sudore, ironia, cadute e risalite. Serve esperienza, quella che solo la vita ti può dare».

Sul palco insieme a Silvia Mezzanotte ci sarà l’ensemble Le Muse, composto da nove talentuose musiciste, diretto dal Maestro Andrea Albertini, per un concerto elegante e potente dove musica e parole si intrecciano in un viaggio evocativo tra ricordi, emozioni e identità al femminile.

“Silvia Mezzanotte canta Mina” è allo stesso tempo dichiarazione d’amore e atto di gratitudine verso l’artista che più di tutte ha ispirato la carriera di Silvia. In scaletta, alcuni tra i brani più amati del repertorio di Mina, come “E se domani”, “Parole parole”, “Amor mio” e “Brava”, reinterpretati con una sensibilità matura e personale.

Artista dalla voce inconfondibile e tra le interpreti più amate del panorama italiano, SILVIA MEZZANOTTE è stata per anni la front woman dei Matia Bazar con cui ha vinto il Festival di Sanremo del 2002 e ha collaborato con artisti internazionali come Al Jarreau, Dionne Warwick, Michael Bolton e Massimo Ranieri. Vincitrice nel 2016 del programma Tale e Quale Show su Rai1, la sua interpretazione di “Brava” di Mina resta una delle più applaudite nella storia del format.

Questo il calendario con le date del tour “SILVIA MEZZANOTTE canta MINA” prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini Terme:

7 novembre al Teatro Olimpico di Roma

16 novembre all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona

5 dicembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

3 gennaio al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento

14 febbraio al Teatro Accademia di Conegliano (Treviso)

23 febbraio al Teatro Alfieri di Torino

28 aprile al Teatro Storchi di Modena

I biglietti sono disponibili al seguente link: www.ticketone.it/artist/silvia-mezzanotte/silvia-mezzanotte-canta-mina-3940814/.

www.instagram.com/silviamezzanotte/

di Vittorio Esperia

Foto e video liberi da copyright