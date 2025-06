SIM Carabinieri: catturati i responsabili dell’omicidio del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie

Il SIM Carabinieri prende dell’intervento coordinato delle forze dell’ordine che ha portato alla cattura dei due uomini responsabili dell’omicidio del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, avvenuto questa mattina nella zona industriale di Francavilla Fontana.

Nel corso della fuga, i due malviventi si sono asserragliati in una masseria dove sono stati individuati dai colleghi della Polizia di Stato. Sembrerebbe, secondo quanto appreso dal SIM Carabinieri, che durante il conflitto a fuoco che ne è seguito uno dei rapinatori sarebbe rimasto ucciso – colpito in risposta all’aggressione armata – mentre il complice è stato arrestato. Il SIM Carabinieri esprime apprezzamento per la tempestività, preparazione e lucidità operativa di tutti gli operatori impegnati, che hanno agito con fermezza e professionalità in una situazione di altissimo rischio. Pur confortati dal buon esito della cattura, ribadiamo con forza che nessun risultato potrà colmare il vuoto lasciato dal sacrificio del nostro collega, barbaramente ucciso durante un’azione di servizio. La sua morte ricorda a tutti noi l’importanza di mantenere altissimi livelli di supporto e protezione per chi indossa la divisa. Il SIM Carabinieri continuerà a vigilare affinché in casi analoghi vengano implementate tutte le misure necessarie – strategiche, operative e legislative – per garantire la sicurezza dei militari in servizio e la giusta reazione dello Stato di fronte a crimini così efferati.

Com. Stam. SIM Carabinieri