SIM Carabinieri: onore ai nostri caduti, rispetto per il dolore e responsabilità delle parole

Roma. Il SIM Carabinieri esprime sdegno e pretende rispetto per la morte di Marco, Davide e Lorenzo uccisi nell’espletamento del loro servizio a Castel d’Azzano (Verona) il 14 ottobre 2025 seguito dell’esplosione innescata durante un’operazione di polizia.

In queste ore, parole pubbliche diffuse sui social hanno suscitato forti polemiche, tra cui un post dell’eurodeputata Ilaria Salis che, richiamando la “questione sistemica” della crisi abitativa, parrebbe aver collegato la tragedia a dinamiche sociali più ampie. Il SIM Carabinieri come organizzazione rappresentativa dei Carabinieri, ritiene doveroso affermare con chiarezza che ogni analisi di contesto non può, né deve, oscurare la gravità di un fatto che – stando alle prime ricostruzioni – vede ipotesi di responsabilità personali per un atto che ha tolto la vita a servitori dello Stato. Chiediamo a tutte le figure istituzionali la massima prudenza e rispetto nel linguaggio, specie nelle ore del lutto. Ribadiamo tre punti fermi, nel solco della tradizione dell’Arma e della Repubblica: onore ai caduti e tutela dei feriti: la priorità assoluta è il sostegno concreto alle famiglie e ai colleghi colpiti; rispetto per l’operato delle Forze dell’Ordine: la sicurezza è un bene comune: chi interviene per la legge merita riconoscimento, non delegittimazione; centralità della giustizia: ogni valutazione definitiva spetta ai magistrati; chiediamo che il dibattito pubblico eviti letture che, anche involontariamente, finiscano per relativizzare la violenza o attribuire colpe collettive al posto delle responsabilità individuali. Il SIM Carabinieri condanna con fermezza ogni messaggio che, in momenti di lutto, sposti l’attenzione dal rispetto dovuto alle vittime a narrazioni che rischiano di normalizzare il ricorso alla violenza. Confidiamo che, nelle prossime ore, tutte le rappresentanze istituzionali concorrano a ristabilire un clima di sobrietà e unità nazionale, onorando la memoria dei nostri colleghi e sostenendo chi è rimasto ferito. Il SIM Carabinieri continuerà a difendere con decisione la dignità e la sicurezza degli operatori in ogni sede, nel pieno rispetto della legge e delle istituzioni repubblicane. In questo momento ci sentiamo di dire: “onore ai nostri caduti, rispetto per il dolore e responsabilità delle parole”.

SIM Carabinieri

Com. Stam. fonte SIM Carabinieri