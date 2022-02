Simone D’Amelio Bonelli è il nuovo VP Regional Director di A+E Networks Italia e succede a Patricio Teubal che ha lasciato l’azienda per nuove opportunità professionali.

D’Amelio Bonelli guiderà la media company sul territorio italiano puntando a rafforzare la partnership con Sky, attraverso il consolidamento dei tre canali lineari History Channel, Crime+Investigation e Blaze, l’offerta on demand e la presenza dei brand su NOW. Proseguirà inoltre lo sviluppo in ambito SVOD dei prodotti dedicati History Play, Crime+Investigation Play e Blaze Play già inclusi nelle offerte Prime Video Channels di Amazon e Infinity+ di Mediaset.

D’Amelio Bonelli, già Content & Creative Director di A+E, riporterà ad Almudena Ledo Linares-Rivas, SVP and General Manager of Southern Europe e Managing Director di Cosmopolitan TV. Oltre alla nomina di D’Amelio Bonelli crescono all’interno di A+E Networks Italia Daniele Giuliani nominato Programming & Acquisition Director e Giovanni Belli nominato Marketing, Digital & PR Manager.

Continua l’impegno di A+E Networks Italia nel portare valore all’interno del panorama televisivo italiano ed al suo pubblico. Dalle grandi produzioni internazionali con host d’eccezione come The Great Escapes con Morgan Freeman e Infamous History con Lucy Worsley, alle tante e nuove produzioni originali come Delitti – Pamela, la storia del massacro di Pamela Mastropietro avvenuto a Macerata, Calciopoli– Anatomia di un processo, il racconto della vicenda giudiziaria che ha sconvolto il mondo del calcio nel 2009 e Nel nome del figlio, una mini-serie in 4 episodi che, partendo dal caso Aldrovandi, racconterà storie di genitori che non si sono mai arresi alla morte, avvenuta spesso in circostanze poco chiare, dei loro figli. Nuova stagione anche per Mostri Senza Nome: dopo Roma e Milano, questa volta Matteo Caccia ci porterà a Genova con quattro nuovi cold case italiani poco conosciuti dall’opinione pubblica.

Tante le novità anche nel mondo dei franchise con le nuovissime stagioni di tutte le nostre serie più amate: Affari di Famiglia, Oak Island e il Tesoro Maledetto, Lego® Masters, Alone non dimenticando le leggende della WWE, genere recentemente approdo su Blaze e che sta riscontrando grande successo nel pubblico del canale.

Anche l’ambito dell’inclusività resta centrale per A+E Networks, a livello europeo ma soprattutto italiano, e si traduce in ulteriori occasioni per dare voce e spazio alla diversità, con uno storytelling trasversale e corale. A giugno History Channel ci racconterà la storia del movimento LGBTQI+ in Italia, mentre Crime+Investigation affronterà il tema dell’omo-transfobia da una prospettiva diversa, ripercorrendo il tragico omicidio di Elisa Pomarelli, uccisa da quello che considerava un amico, perché lesbica e per aver rifiutato le sue attenzioni.

Infine, novità freschissima, il lancio della prima offerta podcast del nostro gruppo in Italia: grazie alla collaborazione con VOIS, società specializzata nella creazione di contenuti audio, tutte le nostre serie Crime+Investigation Original avranno la loro declinazione audio attraverso podcast distribuiti sulle principali piattaforme. Il servizio partirà nelle prossime settimane e sarà accompagnato da una campagna di lancio.

A+E Networks Italia, sede italiana di A+E Networks EMEA, è la media company che distribuisce tre canali tematici sul territorio italiano: HISTORY Channel, il canale che racconta le storie che cambiano la Storia, trasmesso in Italia dal 2003; Crime+Investigation, il primo canale italiano interamente dedicato al real crime e BLAZE, il canale di factual entertainment fatto di personaggi, affari e sfide bizzarre e divertenti. I canali lineari sono distribuiti su Sky assieme al contenuto fruibile in versione On Demand, mentre sulle piattaforme streaming Amazon Prime Video Channels e Mediaset Infinity+ (SVOD) sono distribuiti i marchi HISTORY Play, Crime+Investigation Play e BLAZE Play. A+E Networks Italia fa parte di Hearst Corporation, media company globale con sede a New York che offre un’ampia gamma di piattaforme e contenuti per l’intrattenimento, dalle reti televisive ai siti web, dai magazine all’home video, fino al gaming e ai software educativi.

