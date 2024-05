Simone Mancini dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross si impone anche in Francia

Sventola nuovamente il tricolore sul gradino più alto del podio dell’Europeo Motocross 125cc. A Saint Jean d’Angely, tappa francese della serie continentale EMX125, Simone Mancini dei Pata Talenti Azzurri FMI si è assicurato la terza affermazione stagionale in cinque round finora disputati, confermandosi sempre più tra i grandi protagonisti del campionato.

A questo successo si combinano i risultati degli altri piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack, con complessivamente ben cinque Talenti Azzurri classificatisi nella Top-10 di tappa.

Precedentemente in trionfo ad Arco di Trento e Lugo, Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX125) si è ripetuto anche a Saint Jean d’Angely, assicurandosi il primato dell’evento con un primo ed un secondo posto nelle due manche. Grazie a ennesimo hurrà figura terzo in campionato a quota 166 punti, riducendo a 24 le lunghezze di svantaggio dal capo-classifica Noel Janocz.

Continua a stupire al suo debutto a tempo pieno nell’Europeo EMX125 anche Francesco Bellei (Dreams Racing KTM), ancora una volta nella Top-5 con un tredicesimo ed un quinto posto nelle due manche, collocandosi attualmente sesto nella generale con 147 punti finora totalizzati. Nel novero dei Pata Talenti Azzurri FMI classificatisi nella Top-10 non manca Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM), tra le note positive di questa trasferta d’oltralpe con il settimo posto (12° e 9° nelle due gare) a precedere Brando Rispoli (TM Moto Steels Dr Jack), nono con un diciassettesimo ed un ottavo posto ed Alessandro Gaspari (Dreams Racing KTM), decimo con entrambe le gare concluse in zona punti in decima e quindicesima posizione. Si è qualificato alle due manche anche Mattia Barbieri (Dream Team Fantic), concludendo al ventiduesimo posto Gara 1.

Sempre a Saint Jean d’Angely, il quarto round dell’Europeo Motocross 250cc ha prodotto risultati incoraggianti per i Pata Talenti Azzurri FMI. In Gara 1 Andrea Rossi (Reds420 KTM) si è affacciato nella Top-10 concludendo poi quattordicesimo Gara 2 e undicesimo l’evento, annoverando un bottino complessivo di 42 punti finora totalizzati. In evidenza al debutto nella EMX250 anche Nicola Salvini (Team Seven Motorsport KTM), classificatosi ventunesimo con il diciassettesimo posto di Gara 2, mentre nella prima manche con la diciannovesima posizione finale ha centrato la zona punti anche Maurizio Scollo (Ghidinelli Racing Team Yamaha). Sfortunatamente a causa di una caduta in Gara 1 Alfio Pulvirenti (Team Seven Motorsport KTM) si è visto costretto alla resa nella seconda manche per il persistente dolore, sincerato anche nelle prove effettuate nel Warm Up della mattinata di domenica.

Nel medesimo fine settimana inoltre a Gazzane di Preseglie si è svolto il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige Femminile 2024. Quarta assoluta con un quinto ed un quarto posto nelle due manche, Emanuela Talucci (Pardi Racing Royal Pat KTM) si è confermata primatista della graduatoria Under 17. In costante e progressiva ascesa anche Priska Busatto (Pardi Racing Royal Pat KTM), sesta in entrambe le manche, ritrovando un buon ritmo-gara dopo un infortunio che l’ha costretta ad un brusco stop nei mesi scorsi.

Cristian Beggi, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross 125cc: “Un altro weekend positivo per i Talenti Azzurri, soprattutto per Simone Mancini che, sin dalle prove, ha riaffermato il suo stato di forma, dando dimostrazione prova della sua velocità con una splendida terza vittoria nei cinque round finora disputati. Al quinto posto ha concluso Francesco Bellei, a sua volta veloce in qualifica, mentre nelle due manche per via di partenze problematiche ha dovuto correre di rimonta. In ogni caso la Top-5 per lui, così giovane ed al debutto in un contesto competitivo come l’Europeo, resta un piazzamento a dir poco soddisfacente. Molto bravo nel fine settimana anche Filippo Mantovani, il quale ha vissuto un inverno difficile complice l’infortunio alla schiena che non gli ha permesso di allenarsi con regolarità. Nella prima manche si è ritrovato davanti, ha una buona velocità ed il settimo posto di tappa ci fa ben sperare per le prossime gare. Nono invece Brando Rispoli, pilota dalla grande tecnica, ma in questa circostanza gli è mancato un po’ il guizzo per stare nelle posizioni di vertice. Da rimarcare il rendimento di Alessandro Gaspari, anche lui reduce da un infortunio al ginocchio, ma pur sempre in grado di lottare con Bellei per le posizioni che contano nel corso delle prove cronometrate. Purtroppo le partenze non gli riescono sempre benissimo e, su una pista insidiosa come Saint Jean d’Angely, diventa poi difficile recuperare. Speriamo riesca ad individuare opportune contromisure per partire meglio nei prossimi round, così come Mattia Barbieri, a sua volta ancora dolorante a causa del recente infortunio, ma in ogni caso è riuscito a qualificarsi ed a presenziare alle due gare. Adesso sa dove migliorarsi in allenamento, pertanto contiamo possa ulteriormente risalire la classifica nei prossimi impegni previsti dal calendario“.

Cristiano Doimi, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross 250cc: “In Francia abbiamo vissuto un altro weekend caratterizzato dalla pioggia e da condizioni del tracciato molto impegnative. In ogni caso è stato un fine settimana positivo per i Talenti Azzurri che continuano il loro percorso di crescita, mettendosi in mostra sia nel fango che con pista dura, auspicando migliori risultati nei prossimi round. Andrea Rossi nelle sessioni di prove libere e cronometrate di sabato mattina non ha trovato subito il giusto feeling con il tracciato, ma nel pomeriggio in Gara 1 sotto la pioggia è partito bene e, lottando come un leone, ha portato a casa un ottimo decimo posto. L’indomani si è reso nuovamente protagonista di una partenza magistrale collocandosi nei primi 5, riuscendo a concludere quattordicesimo per l’undicesimo posto dell’evento. Sebbene non sia ancora al 100 % a causa della caduta di Arco, ha fatto vedere il suo potenziale, affacciandosi nella Top 10. Nicola Salvini ha vissuto un fine settimana in salita, con una prima manche condizionata da una brutta partenza, ma nella seconda senza darsi per vinto con una grande grinta ha fatto sua la diciassettesima posizione nonostante problemi agli occhiali. Per quanto concerne Maurizio Scollo, dopo prove difficili ha trovato un’ottima partenza in Gara 1 e, sotto la pioggia, ha condotto una buona prima parte della contesa, per poi gestire le difficili condizioni del tracciato senza commetter errori e conquistando un positivo diciottesimo posto. Gara 2 conferma l’ottimo spunto al cancello e si mette in mostra prima di incappare in una caduta che lo ha relegato fuori dalla zona punti. Parlando di Alfio Pulvirenti, dopo un turno di libere interlocutorio, ha messo a segno un buon tempo nelle cronometrate. In Gara 1 si è portato subito davanti in partenza e nella prima parte di gara si è collocato in zona punti sotto il diluvio, salvo incappare in seguito in una caduta piuttosto violenta. L’indomani, ancora dolorante alla mano ed alla spalla, sfortunatamente si è ritrovato costretto a non prender parte alla gara. Saggia decisione su un tracciato davvero impegnativo, dove era necessario essere al 100 %“.

Diversi Pata Talenti Azzurri FMI saranno impegnati questo fine settimana a Montevarchi nel Campionato Italiano Motocross Pro Prestige MX2 e nell’appuntamento inaugurale del Trofeo Rookies Cup Under 17 2024.

Com. Stam. + foto FMI