Simone Patrinicola al gran finale di Monza

Impegno sul leggendario “tempio della velocità” brianzolo per il talentuoso pilota siciliano e il suo coequipier Lorenzo Pegoraro, su Ferrari 488 Challenge, in occasione dell’epilogo stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint

Monza – Alla volta dell’autodromo di Monza, per chiudere in crescendo la stagione. Pronto a dare battaglia nel quarto nonché ultimo duplice appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint in scena il prossimo fine settimana sul leggendario “tempio della velocità”, l’ennese Simone Patrinicola, sempre affiancato dal management della Tempo srl, sarà chiamato a un’impresa sportiva a dir poco ardua ma, calcolatrice alla mano, non del tutto impossibile: puntare al titolo nella 1^ Divisione della GT Cup PRO-AM. Un obiettivo che, il talentuoso pilota siciliano, condividerà con il suo coequipier umbro Lorenzo Pegoraro,dividendosi il volante della Ferrari 488 Challenge della scuderia Best Lap.

«Comunque vada ritengo che, l’annata agonistica sin qui disputata, sia stata tutto sommato positiva» – ha dichiarato Patrinicola alla vigilia – «Sul nostro cammino, ha indubbiamente pesato il doppio zero in casella rimediato, per inconvenienti tecnici, nel prologo 2024 di Misano. Dimostrando però nel prosieguo, di essere stati sfortunati sì ma veloci e competitivi in più di un’occasione. Per quanto il gap dai leader della classifica sia decisamente considerevole, aspetto di cui siamo ben consapevoli, la matematica dice che siamo ancora in gioco. Tra le maggiori incognite di Monza? Da un lato le condizioni meteo. Le previsioni, al momento, sono poco incoraggianti. Dall’altro, il rinnovato layout della pista. Interventi che lo scorso luglio hanno, in particolar modo, interessato il rifacimento dei cordoli e del manto stradale. Novità tutte da scoprire, vista la nostra assenza ai test collettivi di qualche mese addietro. Vedremo».

Andando al fitto programma dell’evento brianzolo, i motori inizieranno a rombare venerdì 4 ottobre con la disputa di due sessioni di prove libere; l’indomani, la mattinata sarà dedicata ai due turni di qualifiche ufficiali che delineeranno, rispettivamente, la griglia di partenza di Gara 1 (nel pomeriggio) e di Gara 2 al via, quest’ultima, la domenica (entrambe articolate sulla lunghezza di 50 minuti più un giro).

Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance);24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).CS