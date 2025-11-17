Sinagra: II edizione del concorso: “Emancipazione femminile e legalità: la violenza di genere in Sicilia”

La Pro Loco di Sinagra in sinergia con il Comune di Sinagra e il Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta, Commissione distrettuale Emancipazione Femminile (a.r. 2023/2024), organizza per il secondo anno il concorso dal tema:

“Emancipazione femminile e legalità: la violenza di genere in Sicilia” con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i soggetti della società, in particolare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per un maggiore rispetto delle donne, combattendo ogni forma di violenza e di maltrattamenti perpetrati contro il mondo femminile, di condividere e promuovere la cultura della legalità, aborrendo qualsiasi forma di sopraffazione.

La seconda edizione del concorso ha visto protagonisti gli studenti che si vogliono educare alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili, quali il rispetto delle regole,la solidarietà e l’inclusione, che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società giusta ed equa che valorizza le diversità di ogni genere.

La premiazione e il relativo convegno si terranno Mercoledì 19 Novembre 2025, alle ore 10:00 nella sala conferenze del Palazzo Salleo di Sinagra, e interverranno all’evento:

Prof. Antonino Musca, Sindaco di Sinagra

Dott.ssa Vincenza Mola, Pres. Pro Loco Sinagra

Prof.ssa Marzia Mancuso, Ass. Cultura di Sinagra

Dott.ssa Giuseppina Paterniti, Giornalista RAI e Madrina dell’evento

Prof.ssa Lina Ricciardello, Gov. D2110, anno rotaryano 2026/27

Dottoressa Letizia Passarello, giornalista, direttrice de “L’avvenire di Sicilia”

Prof.ssa Paola Radici Colace, Ordinario di Filologia Classica

Prof.ssa Rosetta Vitanza, Presidente Rotary Capo d’Orlando

Maestro Antonio Presti, Presidente Fiumara d’Arte

Esponenti delle Forze dell’Ordine

Modera l’evento la Dott.ssa Giuseppina Laguidara, Scrittrice e Giornalista

Durante lo svolgimento della premiazione verrà assegnato un premio in memoria del prof. Antonio Pagliaro, giurista, accademico dei lincei

Com. Stam. + foto