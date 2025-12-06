Sinagra: presentazione del libro ” LE CENTO FONTANE DI SINAGRA “

Domenica 7 dicembre 2025 alle ore 17:30 si terrà a Sinagra presso il Palazzo Salleo la presentazione del libro “LE CENTO FONTANE DI SINAGRA” di Vincenza Mola, evento organizzato dal Comune di Sinagra in collaborazione con la locale Pro Loco.

Acqua, pietra e memoria. Da questi tre elementi nasce Le cento fontane di Sinagra, un viaggio tra i paesaggi fluviali e simbolici di un territorio siciliano che resiste al tempo. Vincenza Mola racconta Sinagra, le sue sorgenti e le fontane che modellano non solo la geografia, ma anche l’anima collettiva di un popolo: le leggende, i canti, le fatiche contadine e le storie d’amore nate attorno all’acqua. Il libro compone ricerca scientifica, storia orale, toponomastica, tradizioni popolari e un’analisi profonda del “paesaggio culturale”, inteso come cuore vivo di natura e umanità. L’autrice riporta la memoria ai luoghi dimenticati, alle donne che portavano la quartara, ai rabdomanti e alle generazioni che hanno costruito, con la loro fatica, la bellezza nascosta di Sinagra. Con la prestigiosa prefazione dell’archeologo Michele Fasolo, che riconosce in Enza Mola la memoria storica di Sinagra, il libro diventa molto più di una ricerca: è un atto d’amore civile verso la città di Sinagra.

Interverranno:

Antonino Musca – sindaco di Sinagra

Grazia Velvet Capone – Direttrice della casa editrice Aurea Nox

Michele Fasolo – Archeologo

Rosetta Vitanza – Professoressa

Andrea Marcel Pidalà – Docente dell’Università degli studi di Palermo e Firenze

Marcello Proietto di Silvestro – Giornalista, Coordinatore editoriale.

Com. Stam. + foto