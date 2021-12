SINALP Sicilia presenta il bilancio del 2021e augura buon Natale a tutti i siciliani

Come tradizione vuole, anche quest’anno il Sinalp Sicilia ha ringraziato la struttura sindacale regionale con un piacevole brindisi natalizio.

Con l’occasione è stato fatto anche il punto di quanto avvenuto durante tutto il 2021 e del ruolo avuto dal Sinalp Sicilia.

Il Segretario Regionale Dr. Andrea Monteleone ha voluto evidenziare la crescita che la rete sindacale ha avuto durante questo pandemico e burrascoso ultimo anno raggiungendo il notevole numero di ben 91 sedi territoriali distribuite per tutta la Regione Siciliana.

In questo anno il Sinalp è stato protagonista di tante battaglie sindacali in difesa dei diritti dei lavoratori ma anche dei cittadini che purtroppo sono costretti ad assistere al declino sociale culturale ed economico della nostra regione e della sua capitale Palermo.

Da tempo come Sinalp ma anche in collaborazione con l’associazione consumatori Rete Sociale Attiva, abbiamo denunciato la fatiscente ed ormai impraticabile rete stradale e ferroviaria della Sicilia.

Abbiamo assistito alla assurda propaganda di Stato che voleva convincere i Siciliani che anche nell’isola era arrivata l’Alta Velocità con l’ormai “famigerato” Freccia Bianca, che di freccia ha solo in nome e meglio sarebbe stato chiamarlo “Lumaca Bianca”.

Questo maldestro tentativo di illudere o meglio raggirare i siciliani alla fine si è ritorto contro le Ferrovie Italiane e lo Stato che hanno investito di più in propaganda che in reali investimenti per migliorare la fatiscente rete ferroviaria.

Si è parlato anche di Palermo, l’antica Capitale di un Regno che è esistito per ben 800 anni circa, e che oggi si ritrova violentata ed in completo stato di abbandono a causa di una Giunta di Governo incapace e assente, tranne che per il TRAM e le relative Piste Ciclabili.

Non è ammissibile che questa bellissima città subisca questa violenza devastante che l’ha resa una città da quarto mondo, senza illuminazione notturna, senza una raccolta rifiuti decente e costante, ma con una TARI tra le più alte d’Italia e con la quasi certezza che a causa dell’ormai sicuro dissesto comunale sarà ulteriormente aumentata.

Viviamo il centro storico cittadino in abbandono se si esclude l’asse che va da via Ruggero Settimo fino ai quattro canti.

Da tempo come Sinalp, ma anche in collaborazione con i colleghi del sindacato inquilini Ania, dei Proprietari Casa Mia e degli Agenti Immobiliari FIMAA Palermo, chiediamo alla Giunta Orlando di modificare il Piano Commerciale del Centro Storico per dare nuova vitalità e linfa specialmente all’asse di via Roma.

Da tempo chiediamo che venga alleggerito l’iter burocratico per il cambio di destinazione d’uso degli uffici ad abitazione per tutte quelle unità immobiliari, ormai in completo abbandono, presenti in tutta la città che a causa di errate politiche cittadine non hanno più un mercato.

Lo snellimento del cambio di destinazione d’uso permetterebbe alla gente di ritornare a vivere il centro storico creando, con l’indotto, nuove possibilità di sviluppo economico e bloccandone l’abbandono.

Le periferie, vivendo una condizione di degrado che non ha eguali in tutta Italia, vengono di fatto consegnate al malaffare ed alla delinquenza; Ma l’importante è avere le piste ciclabili.

Questo agire invece di attrarre il lavoro, viene allontanato e “schifiato” come un di più del quale se ne può fare anche a meno.

Per la festa del Natale 2021 abbiamo avuto il piacere di avere nostri ospiti gli On.li Vincenzo Figuccia e Carmelo Pullara che hanno portato i saluti del Governo Regionale e della V Commissione Lavoro del Parlamento Siciliano.

Grazie alla loro presenza si è anche discusso di quanto il Governo Regionale sta facendo per riuscire ad eliminare la piaga del precariato che ormai da circa 30 anni assilla la nostra terra.

L’On. Figuccia ha confermato che finalmente il Ministro del Lavoro On. Orlando ha accettato di confrontarsi con il governo Musumeci e l’Assessore al Lavoro Scavone per superare l’impugnativa contro l’Art. 36 della legge finanziaria regionale che prevede la stabilizzazione di tutti i lavoratori ASU.

Sia l’On. Figuccia che l’On. Pullara hanno espresso piena solidarietà e convergenza verso le battaglie sindacali del Sinalp e hanno dato la loro piena disponibilità a rappresentare le nostre istanze sindacali al Governo Regionale ed al Parlamento Siciliano.

Durante il confronto che si è aperto con gli amici invitati per gli auguri natalizzi, il Segretario Dr. Andrea Monteleone ha presentato l’Avvocato del sindacato Giuseppe Greco come il candidato del Sinalp per il Consiglio Comunale di Palermo affinchè, con la sua elezione, si possa dare continuità alle battaglie intraprese contro la distruzione di questa bellissima città e perpetrata da vandali ideologizzati che disattendono il diritto dei cittadini a poter vivere in un contesto sociale e culturale con standard degni di una città europea.

Infine il Segretario Dr. Andrea Monteleone ha ringraziato tutta la Direzione Regionale del Sinalp per quanto svolto durante tutto il 2021 ed in particolar modo l’ufficio legale, Avv. Stefania Virga ed Avv. Marzia Giacalone che hanno risolto tantissimi contenziosi evitando l’alea dell’azione giudiziaria che a causa della eccessiva lungaggine temporale, avrebbe vanificato le giuste istanze dei lavoratori.

La Direzione Sinalp

Dr. Franco Lipari

Com. Stam.