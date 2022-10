Sindacato LES Milano AREA B e AREA C Proclamazione dello stato di agitazione permanente

LUNEDÌ 17/10/2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00 VERRANNO DISTRIBUITI OLTRE 2500 AREA B e AREA C PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE PERMANENTE

Cari cittadini e autorità politiche, oggi nostro malgrado, ci troviamo nella posizione di dover manifestare pubblicamente il nostro disappunto e rammarico contro il Comune di Milano ed il Sindaco Giuseppe SALA per aver deciso restrizioni insopportabili relativamente all’ingresso nell’Area B e C anche per chi, come gli appartenenti alle forze dell’ordine, sono COSTRETTI a dover lavorare in questo capoluogo di regione, non per scelta propria, ma per esigenze di servizio e per assicurare uno standard di sicurezza adeguato alle esigenze di una metropoli così complessa.

Uno schiaffo morale quello di far pagare i poliziotti per andare a lavorare che non possiamo tollerare in alcun modo.

RICORDATEVI CHE IL POLIZIOTTO:

Non ha un orario certo Guadagna uno stipendio tra i più bassi d’Europa Rischia la vita tutti i giorni La maggior parte è lontana da casa

Com. Stam./foto