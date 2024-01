Sinergia tra Liceo Leonardo e LNI sezione di Riposto. Lezioni, uscite in mare “per sperimentare a largo: il mare laboratorio di vita”

Avviata una proficua sinergia tra l’ I.I.S “Leonardo “ di Giarre e LNI sezione di Riposto. Alla presenza del dirigente scolastico, Tiziana D’Anna, del vicepresidente Filippo Massari e degli istruttori: Flavio Brescia ed Ignazio Conticello, è stato sottoscritto, nella sede centrale dell’istituto giarrese, un protocollo d’ intesa che disciplina questa collaborazione.

Beneficiari di questo progetto, a carattere gratuito, saranno gli alunni delle classi prime degli indirizzi: scientifico, scienze applicate e biomedico, al fine di favorire e sviluppare conoscenze riconducibili al mare e costruire le basi per la formazione di future professionalità.

A tal fine sono previsti incontri con gli istruttori LNI, supportati dagli insegnanti di fisica, matematica, scienze ed altre discipline, per fornire agganci disciplinari allo studio delle varie materie e sviluppare competenze, per appassionare i ragazzi alla vela, per diffondere in loro la cultura del mare, la pratica da diporto, di altre attività nautiche e di sicurezza in mare.

A questi incontri teorici in aula magna, si alterneranno delle uscite in barca a vela, per applicare le nozioni alla navigazione, utilizzando la barca a vela, in chiave didattica, per migliorare l’autostima, il senso di autorealizzazione personale e sociale e migliorare il senso di responsabilità.

Nascerà quindi un vero e proprio “laboratorio scientifico interdisciplinare galleggiante”, in alto mare, dove gli alunni potranno effettuare grazie ai laboratori avanzati in dotazione della scuola, le analisi delle acque marine, controllo dell’erosione delle coste ect.

Le attività si concluderanno a giugno, ma niente di strano che continueranno con stage estivi. Tre gli incontri previsti nei mesi di febbraio, marzo ed aprile, di circa due ore dove in cattedra saliranno insieme docenti del liceo “Leonardo” ed istruttori di LNI. In base al numero degli studenti partecipanti, LNI organizzerà delle uscite a bordo delle sue tre imbarcazioni, a cui si aggiunge il “Malabar” del professore Carmelo Rametta, docente del “Leonardo”, che ha costruito una barca e che metterà a disposizione del progetto” SPERIMENTARE A LARGO:IL MARE LABORATORIO DI VITA”.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla preside Tiziana D’Anna, che ai tanti servizi ed offerte formative proposti, aggiunge altre novità come questo progetto di una barca a vela come laboratorio didattico interdisciplinare. “La vela – ha dichiarato il d.s D’ Anna- aiuta a sentirsi a proprio agio per affrontare nuove sfide. Assunzione di rischi, andare per mare, affrontare imprevisti, li preparerà a prendere delle decisioni importanti anche per il loro futuro e alle sfide che la vita riserverà loro. A largo ed in alto mare- ha detto -i miei studenti potranno sperimentare nuove cose e vivere un’esperienza unica, acquisendo e approfondendo sul campo tutti gli aspetti della vita”.

“I liceali svilupperanno all’interno del nostro corso intensivo ed a bordo delle nostre barche a vela molte abilità: dialogo, coraggio, responsabilità, flessibilità, senso di avventura ect, ha detto il presidente di LNI sez di Riposto, Giuseppe Ballistreri. Durante le nostre lezioni di vela ed incontri formativi, tutte le capacità verranno allenate e messe a dura prova, per creare uno sviluppo reale per lo studente, integrando gli obiettivi formativi e promuovendo così comportamenti civici virtuosi, finalizzati alla tutela dell’ambiente marino e costiero”.

