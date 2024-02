Domani, venerdì 2 febbraio, dalle 9.00, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà l’incontro “Sinergie e impatti per una regione e le sue isole che sostengono Mission Ocean and Waters”.

L’evento è organizzato dall’Università di Palermo in collaborazione con la Regione Siciliana, l’azione di coordinamento e sostegno del Faro del Mediterraneo BlueMissionMed e la Commissione Europea nell’ambito della Missione dell’UE “Restore our Ocean and Waters by 2030” che mira a proteggere e ripristinare la salute dei nostri oceani e delle nostre acque attraverso la ricerca e l’innovazione, l’impegno dei cittadini e gli investimenti nell’economia blu.

L’evento consentirà di incontrare e interconnettere gli enti e le istituzioni regionali, pubbliche e private, che rappresentano città, isole, porti, aree marine protette e altri attori chiave che hanno sottoscritto la Carta della Missione per valutare congiuntamente lo stato di attuazione delle priorità della Missione nella Regione e guardare al faro del bacino del Mediterraneo, per promuovere la ricerca e l’innovazione insieme a nuove forme di governance per entrare in contatto con i cittadini, integrare la cooperazione e l’uso sinergico dei fondi UE, nazionali e regionali.

“Siamo fortemente impegnati nel sostenere le proposizioni progettuali che mirano a valorizzare la biodiversità e le risorse ambientali marine conciliando le attività di sviluppo, promuovendo una transizione giusta e inclusiva verso un’economia blu sostenibile e climaticamente neutra – sottolinea il Rettore dell’Università di Palermo, prof. Massimo Midiri – In questo campo il nostro Ateneo ha il preciso ruolo di favorire la relazione fra le istituzioni regionali e gli stakeholders locali impegnati in attività di protezione, monitoraggio e recupero delle aree costiere ed interne. Gli outcomes di questa iniziativa certamente potranno valorizzare l’impatto delle attività di ricerca nel bacino del mediterraneo, oltre a potenziare le relazioni in termini di didattica, ricerca e terza missione del nostro Ateneo”.

“Facendo seguito alla conferenza tenutasi a Palermo nel maggio 2023, testimonianza dell’impegno politico dei paesi del Mediterraneo nonché della partecipazione alle iniziative a contributo degli obiettivi della Missione Restore Oceans and water, durante l’incontro saranno presentate una serie di azioni per proteggere e ripristinare i mari e le acque interne, ridurre l’inquinamento e promuovere un’economia blu circolare e sostenibile – spiega la prof.ssa Maria Giovanna Parisi, docente del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, tra gli organizzatori della giornata – Basandosi sull’ampia mobilitazione e sul forte impegno dimostrato dalla Sicilia, la prima regione che ha firmato la Carta della Missione, e ad oggi, con il maggior numero di adesioni, sarà presentato il modello di una regione insulare pilota in Europa per sostenere e valorizzare le attività nell’ambito della missione stessa. L’evento mirerà a promuovere sinergie tra autorità, iniziative e programmi dell’UE, nazionali, regionali e locali, per massimizzare gli impatti e accelerare il raggiungimento degli obiettivi della Missione in Sicilia e nelle isole minori. Si auspica che queste iniziative forniscano un modello per lo spiegamento della Missione in altre aree del Mediterraneo e dell’UE.

I lavori proseguiranno nel pomeriggio.

