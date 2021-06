I lavori disposti dal Sindaco vengono coordinati dall’ Assessore Arturo Galfano (verde pubblico)

Prosegue senza sosta l’azione disposta dall’Amministrazione Grillo finalizzata a rendere più sistemate e accogliente, oltre che più sicure e salubri, le zone ad alta densità abitativa del territorio marsalese.

I giardinieri della sezione verde pubblico sono attualmente in azione negli abitati popolari di viale Regione Siciliana, via Istria e via Noto. A coordinare i lavori è l’ Assessore di riferimento Arturo Galfano.

“Desideriamo fare in modo che in vista della stagione estiva i quartieri popolari della nostra Città possano essere adeguatamente sistemati – precisa l’Assessore Galfano. Quello che chiediamo (e non ci stancheremo mai di farlo) e la cortese collaborazione dei cittadini che vi abitano per tenere tutto in ordine dopo la sistemazione del verde. Per fare comunità occorre che ognuno di noi faccia qualcosa per gli altri”.

Nei giorni scorsi erano stati anche i consiglieri Giancarlo Bonomo e Michele Accardi a richiedere la sistemazione del verde nei tre quartieri popolari. I lavori, che interessano anche la potatura degli alberi, si protrarranno ancora per alcuni giorni”.

