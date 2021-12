Skal International Palermo: per il turismo sarà ancora un anno di passione Piscopo: occorre reagire e agire per vivere e non sopravvivere

“L’economia del turismo va tutelata nell’ambito di una strategia complessiva di garanzia e tutela nei confronti dei consumatori e delle imprese.

Per il turismo, nonostante speranza e ottimismo, sarà ancora un anno di passione, in cui il settore sarà alimentato dal turismo interno, mentre si allontana la prospettiva di ripresa dei flussi internazionali”. A dirlo è Toti Piscopo, presidente dello Skal international Palermo, l’organizzazione professionale a livello mondiale di “Leaders” del Turismo che promuovono il turismo e l’amicizia globale, riunitosi pochi giorni fa nella consueta conviviale per lo scambio degli auguri natalizi.

“Nonostante l’impegno complessivo e le azioni di contrasto – ha aggiunto Piscopo – questa maledetta pandemia non sarà debellata in tempi brevi e realisticamente dobbiamo educarci a convivere con questo virus non solo con la prevenzione ma anche con operazioni mirate, flessibili e modulari per sollecitare il mercato. Nulla sarà più come prima – ha puntualizzato ancora Piscopo – e tale convinzione ci deve portare a reagire alimentando la speranza con rinnovato spirito pioneristico, lo stesso che ha caratterizzato le generazioni precedenti”.

Dalle parole ai fatti. Il riferimento di Piscopo risale allo scorso 27 settembre a Travelexpo Borsa Globale dei Turismi, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, quando lo SKAL International Palermo elaborò e presentò il documento “Il coraggio di agire per vivere e non sopravvivere”, successivamente condiviso e fatto proprio dal Lions International Distretto 108 YB che ora ha deciso di scendere in campo a fianco dei comuni siciliani.

“Con i Lions siciliani – ha sottolineato ancora Piscopo – abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con l’Anci Sicilia per affiancare i Comuni in azioni mirate di sviluppo turistico, con una forte valenza sociale e solidale ma dall’indubbia ricaduta economica sui territori. Per il 2022 l’auspicio è superare l’emergenza sanitaria, convivere con il virus e rimodulare le nostre vite a un livello di flessibilità che consenta di dare ossigeno alle imprese e alla vita di ognuno di noi”.

“Nonostante tutto – ha concluso Piscopo – continuiamo a essere ottimisti e per il 2022 dobbiamo gettare le basi per programmare la più lunga stagione turistica del secolo. Lo Skal contribuirà festeggiando in presenza il 70° anniversario della sua fondazione, estendendo l’invito ai circa 15.000 operatori turistici professionali, aderenti allo Skal nel mondo”.

