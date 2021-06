Allo stadio Pietrangeli del Foro Italico iniziano domani i campionati mondiali Street, l’azzurra Asia Lanzi in lizza per un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Tutto gli occhi dello sport internazionale, compresi quelli delle statue littorie che perimetrano la suggestiva cornice del Foro italico, sono puntati sui Campionati mondiali Skateboarding Street di Roma, da domani al via presso lo Stadio Nicola Pietrangeli, organizzati da Sport e Salute S.p.A. in collaborazione con la Federazioni Italiana Sport Rotellistici e la Federazione internazionale World Skate.

Nei prossimi cinque giorni i 200 migliori skaters mondiali si giocheranno i destini della stagione olimpica della disciplina Street, con i mondiali romani che assegneranno, per la prima volta in Italia, i titoli iridati e staccheranno i 40 pass (20 maschi e 20 femmine) per la qualificazione a Tokyo 2020, dove, ricordiamo, nel Park Ale Mazzara ed Ivan Federico sono già dentro.

Il team Italia punta sulla giovane azzurra Asia Lanzi, in ottima posizione nell’attuale ranking di qualificazione olimpica, che proverà a conquistare il biglietto per Tokyo, ormai ad un passo. Ma sarà presente anche il promettente Kevin Duman (non ci sarà in gara l’altro azzurro Massimo Cristofoletti, caduto nelle prove con un trauma facciale per il quale gli auguriamo pronta guarigione) a skatare con personaggio leggendari del calibro dell’americano Nyjah Huston, del giapponese Yuto Horigome o delle brasiliane Pamela Rosa o Leticia Bufoni.

Per Asia è subito competizione, con la skater bolognese che già dalla mattinata di mercoledì si gioca tutte le carte per un posto in semifinale: saranno comunque decisivi i punti ottenuti con la classifica finale per definire il ranking con le prime 20 del mondo.

Qui il programma dell’evento.

