Skateboarding: Bach e Coventry a Colle Oppio per la Coppa del Mondo

Thomas Bach: “Lo skateboard rispecchia a pieno lo spirito olimpico” Domenica lo spettacolo della finale maschile e femminile

La Coppa del Mondo di Skateboarding 2025 continua a regalare emozioni grazie ai trick dei migliori atleti internazionali. Nello splendido skatepark di Colle Oppio, dominato dal Colosseo, non solo gare ma anche una importante e gradita sorpresa per le Federazioni Skate Italia e World Skate, organizzatrici della manifestazione mondiale dedicata alla disciplina olimpica più giovane e social di tutte. Questa mattina infatti a far visita all’evento, in corso a Roma fino a domenica prossima, è stato il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, in carica fino al prossimo 23 giugno,accompagnato dalla Presidente eletta Kirsty Coventry. Le due maggiori cariche sportive olimpiche hanno incontrato il presidente della Federazione italiana e mondiale, Sabatino Aracu e gli atleti impegnati nella tappa romana, tra i quali alcuni dei campioni dei Giochi di Parigi e Tokyo. Presenti, l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi, il segretario generale dei Comitati Olimpici europei, Carlo Mornati, il candidato alla presidenza del CONI, Franco Carraro e il direttore Sport di Los Angeles 2028, Niccolò Campriani.

“A Tokyo 2021 la prima partecipazione dello Skateboard alle Olimpiadi è stato un grandissimo successo – ha detto il presidente CIO Thomas Bach – A Paris 2024 è stato fantastico percepire un’atmosfera speciale in cui la nuova community di skateboarders era molta unita e integrata a quella degli sport più tradizionali. Non vediamo l’ora di assistere a un altro incredibile evento che sarà quello di Los Angeles 2028. È bellissimo constatare come gli skater si supportino l’uno con l’altro durante le gare, nel pieno spirito olimpico. Lo sport riesce a dare un grande contributo per un mondo sostenibile. La nostra missione come CIO – ha chiuso Bach – va in questa direzione che è quella della sostenibilità, per rendere il mondo migliore e abbassare le emissioni. Avere infrastrutture, come quelle dello skateboarding, ci permette di fare ciò”.

La visita di Bach e della Coventry a Colle Oppio conferma come lo skateboarding sia la disciplina del momento, sport che sta suscitando un interesse planetario, grazie al suo carattere urbano e sostenibile, dedicato ai giovani e praticato in ogni angolo del mondo sempre da più persone. A certificare il successo la presenza a Roma delle due cariche sportive olimpiche. Città Eterna che è diventata negli ultimi anni polo internazionale dello skateboard, con due dei park migliori della scena, il The Spot del Lido di Ostia e quello di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo.

“Il concetto degli Urban Sports è quello di portare le discipline sportive dove ci sono le persone e non viceversa, cioè in spazi riservati alla comunità – ha rimarcato il direttore sport di Los Angeles 2028, Niccolò Campriani – Questo è il futuro dei Giochi Olimpici e degli sport urbani come lo skateboarding. È molto importante l’impatto delle nostre discipline sulle comunità locali, ma anche quello che di positivo lasciano alle città”.

Tornando alla Competizione e alle gare di Colle Oppio, il bicchiere è mezzo pieno per il giovanissimo Team Azzurro della Nazionale Street. Italia che può festeggiare un risultato importante, soprattutto in ottica futura, grazie alle nostre ragazze, la 12enne Gaia Urbinati e la 17enne Irene Panzavolta, che superano lo scoglio delle qualificazioni ma si fermano nei quarti andati in scena questa mattina. Squadra Street maschile che non riesce a portare nessun atleta nei quarti. I ragazzi del CT Mattia Restante si fermano nelle qualifiche, facendo esperienza in un gara internazionale che tornerà utile per le prossime tappe del Tour Mondiale.

Lo spettacolo dello skateboarding continua, nello splendido scenario di Colle Oppio, fino a domenica 15 Giugno, con le due finali Street, donne e uomini, riservate ai migliori e alle migliori 8.

