SKY ARTE e TIWI al Lucca Comics & Games 2021

Sky Arte e TIWI sono felici di annunciare la loro presenza al Lucca Comics & Games 2021 (29 ottobre – 1 novembre 2021) con uno stand presso il padiglione in Piazza San Martino, numerosi ospiti e una serie di attività dedicate alla promozione dei progetti che li vedranno protagonisti in un autunno ricco di appuntamenti.

Venerdì 29 ottobre alle ore 18:30 Carlo Lucarelli presenterà per la prima volta al pubblico presso l’Auditorium del Suffragio In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe, il libro ispirato all’omonima serie prodotta da TIWI e andata in onda su Sky Arte nello scorso inverno.

In otto capitoli, il celebre scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo conduce il lettore alla riscoperta delle fiabe più note, svelando – con l’accompagnamento di quaranta tavole illustrate e oltre cento immagini d’archivio – i risvolti insoliti, avventurosi, talvolta terribili che si celano al loro interno, nella vita dei loro autori, nei fatti di cronaca che le hanno ispirate, nei costumi delle epoche in cui sono nate.

Lucarelli sarà protagonista anche di una serie di attività collaterali nel corso della manifestazione, oltre a essere presente allo stand per il firmacopie del libro nella giornata di sabato 30 ottobre.

Il Lucca Comics & Games 2021 sarà anche l’occasione per presentare due nuove serie prodotte da TIWI in onda su Sky Arte tra ottobre e novembre: Art Raiders. Caccia ai tombaroli – la docuserie sui furti più clamorosi degli antichi capolavori della storia dell’arte – e Chi si ferma è perduto – la serie animata in cui alcuni tra i maggiori artisti, letterati, studiosi e innovatori dell’epoca moderna, intervistati da Neri Marcorè, raccontano del viaggio che ha cambiato per sempre la loro vita.

Oltre alla presenza di materiale illustrativo all’interno dello stand, con tavole d’autore e script originali, l’Auditorium del Suffragio ospiterà sabato 30 ottobre alle ore 18:30 un evento musicale con protagonista d’eccezione Rodrigo d’Erasmo.

Il celebre polistrumentista, compositore e arrangiatore, che ha realizzato la colonna sonora originale di entrambe le serie, si cimenterà, accompagnato dalle chitarre di Stefano Pilia e dalle percussioni di Piero Perelli, in una performance di improvvisazione musicale sulle immagini di Chi si ferma è perduto.

Presso lo stand di Sky Arte e TIWI saranno inoltre acquistabili i Graphic Novel Tintoretto – Un ribelle a Venezia e, in anteprima esclusiva per Lucca Comics & Games 2021, Pompei – La città riscoperta.

Sempre in esclusiva per Lucca, i visitatori potranno acquistare gli Art Folderdedicati alle serie Art Raiders e Chi si ferma è perduto, contenenti le stampe di una selezione di tavole dagli episodi.

Infine, gli autori dei progetti Sky Arte e TIWI saranno presenti allo stand per incontrare il pubblico durante le giornate del Festival, tra cui i disegnatori Gianmarco Veronesi, Luca Albanese, Fabrizio Des Dorides, Giorgio Spalletta e Francesco Faccia e gli sceneggiatori Donato Dallavalle e Giulio Gualtieri.

