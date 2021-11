CHI SI FERMA È PERDUTO Una produzione Sky Arte e TIWI con il sostegno della Regione Emilia-Romagna

A partire da domenica 7 novembre alle ore 20.40, Sky Arte presenta Chi si ferma è perduto, la nuova serie animata prodotta da TIWI con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, che raccoglie interviste impossibili e resoconti di viaggio tra realtà e immaginazione attraverso il tempo e lo spazio.

I protagonisti degli otto episodi sono artisti, letterati, studiosi, innovatori, personalità eccezionali che hanno lasciato il loro segno nella storia: da Marlene Dietrich a Heinrich Schliemann, da Mary Shelley a Howard Phillips Lovecraft, da Oscar Niemeyer a Lorenzo Da Ponte, da Ludwig Wittgenstein ad Agatha Christie.

Guidati dalle domande di Neri Marcorè e animati dagli illustratori e animatori di TIWIdiretti da Raffaele Compagnoni, questi ospiti straordinari si raccontano e raccontano del viaggio che ha cambiato per sempre la loro vita: quel momento in cui il contatto con nuove culture, persone e orizzonti ha contribuito a plasmarne la visione, la creatività e le opere.

Domenica 21 novembre, alle ore 20.40, andrà in onda l’episodio 5 – con le illustrazioni di Gianmarco Veronesi e la colonna sonora originale di Rodrigo D’Erasmo – dedicato a Oscar Niemeyer e in particolare al viaggio in macchina da Rio all’altopiano che ospiterà Brasilia.

Il nuovo presidente del Brasile Juscelino Kubitschek chiede al più estroso tra gli architetti del suo paese di costruirgli una nuova capitale, che dia finalmente l’immagine di un Brasile moderno, a misura d’uomo, elegante e funzionale. Una sfida da far tremare i polsi a tutti, ma non a Niemeyer.

Oscar però, prima di cominciare, raduna i suoi migliori amici e parte verso l’Altopiano che accoglierà la nuova città. Insieme attraversano le varie anime di un Paese immenso e particolare come solo il Brasile può essere, finendo addirittura per passare la notte nella giungla, ostaggi di un pericoloso giaguaro. Imparano così che c’è bisogno di respirare tutte le anime del Paese, dal mare alla foresta amazzonica, per donargli un nuovo cuore pulsante.

A seguire, andrà in onda il sesto episodio – con le illustrazioni di Fabiana Mascolo e la colonna originale di Vincenzo Vasi – dedicato a Lorenzo Da Ponte e alla sua traversata oceanica nel 1805 alla volta di New York, con partenza da Londra.

Il librettista delle opere di Mozart è uno degli Italiani più famosi al mondo. Il suo è uno dei primi casi di “fuga dei cervelli”, nel senso che dopo lunghe peregrinazioni in Europa fu costretto a lasciare il vecchio continente per recarsi a New York. Qui, insegnando all’Università, ottenne finalmente una certa tranquillità economica.

Ma la sua vita è molto diversa da quella di un intellettuale contemplativo: Da Ponte, infatti, è un uomo che cede volentieri ai piaceri della vita, molto sensibile soprattutto al fascino femminile. Questo lo rende dinamico e flessibile, sempre pronto a reinventarsi.

Tuttavia, la sua passione è la sua condanna: da Venezia deve fuggire a Vienna, da Vienna a Londra. In ognuno di questi posti ottiene successo come autore ma accumula debiti, amanti e nemici. L’America è la sua salvezza, ma più che il sogno americano, forse, a essere decisiva è stata una certa pace dei sensi dovuta all’età… o forse no.

I PROSSIMI EPISODI

Episodio 7: Ludwig Wittgenstein – in onda domenica 28 novembre

Uno dei più importanti intellettuali del Novecento, che nella sua stessa storia familiare racchiude un viaggio in due meravigliose epoche perdute della nostra Europa: l’ultima Vienna Asburgica e la grande avventura scientifico accademica della Cambrige di inizio secolo.

Ogni suo movimento, sia intellettuale che fisico, è una fuga sempre diversa eppure sempre uguale: inizia dalla sua famiglia, poi passa alla sua stessa teoria, ma in fondo si tratta sempre di una fuga dai demoni che spesso infestano le menti più geniali.

Le fughe di Wittgenstein sono continue ed estreme: comincia arruolandosi volontario come soldato semplice nella prima guerra mondiale (scriverà infatti in prigione a Cassino il suo capolavoro filosofico), prosegue rinunciando al suo patrimonio e ritirandosi dalla filosofia per insegnare in una scuola elementare. Ma è a Skjolden, un irraggiungibile fiordo norvegese dove ha elaborato le sue più intense riflessioni, che Wittgenstein concretizza al meglio la sua vertigine esistenziale, rivoluzionando la sua stessa teoria filosofica in un modo quasi unico nella storia del pensiero.

Illustrazioni: Valerio Befani

Colonna sonora originale: Enrico Gabrielli

Voce narrante: Neri Marcorè

Focus dell’episodio: Fuga da Cambridge a Skjolden, nel 1946, che porterà Ludwig Wittgenstein al ripensamento di buona parte della propria filosofia analitica.

Episodio 8: Agatha Christie – in onda domenica 28 novembre

La più famosa e prolifica tra le scrittrici inglesi di genere aveva un carattere molto diverso dagli investigatori compassati che siamo abituati a conoscere sulle sue pagine.

Né Miss Marple né Poirot, infatti, avrebbero mai concepito un colpo di testa come quello che portò la regina del giallo a sparire per undici giorni, a partire dal 3 dicembre del 1926. Una scomparsa che è un vero e proprio giallo: la sua macchina, infatti, viene ritrovata la mattina del 4 dicembre sul fondo di un burrone, in folle e con i freni non inseriti. Di Agatha, nessuna traccia. Il marito, il colonnello Archie, si trova sotto i riflettori, visto che la sua relazione fedifraga e ancora segreta con Nancy Steele farebbe di lui il maggior sospettato in caso di ritrovamento del cadavere. La polizia brancola nel buio, perfino il grande Conan Doyle si occupa del caso.

Agatha viene ritrovata il 14 dicembre in un hotel di una nota località termale inglese, dove si era registrata sotto falso nome. La motivazione ufficiale è quella di una amnesia dovuta al dolore per la scomparsa della madre, ma resta più di qualche dubbio.

Cosa ha fatto Agatha in quei giorni? Chissà… Certo che un viaggio così misterioso compiuto dalla regina del mistero è un’occasione narrativa irrinunciabile.

Illustrazioni: Giorgio Spalletta

Colonna sonora originale: Fabio Rondanini

Voce narrante: Neri Marcorè

Focus dell’episodio: Gli 11 giorni della misteriosa sparizione di Agatha Christie.

