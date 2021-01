Un ritratto del 2020 raccontato attraverso le immagini più significative di quest’anno Da sabato 23 gennaio alle ore 20.45 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Rankin fotografo britannico noto in tutto il mondo grazie al suo talento nell’ambito dell’arte dello scatto, amato dai divi di Hollywood, che ha avuto anche l’onore di fotografare la Regina Elisabetta e fondatore del magazine Dazed & Confused insieme a Jefferson Hack, in un anno che molti preferirebbero dimenticare, ha intrapreso un progetto per catturare le emozioni del 2020 in immagini. Tutto questo sarà raccontato in Rankin’s photo project disponibile, in esclusiva su Sky Arte (canali 120 e 400) a partire da sabato 23 gennaio, alle 20.45 per sei settimane.

Rankin valuterà le centinaia di fotografie inviate da dilettanti e professionisti da tutto il mondo per ritrarre al meglio ciò che abbiamo vissuto nel 2020. Ogni episodio sarà incentrato su una categoria (EMPATHY, SELF, BEAUTY, FAMILY, NATURE, FUN) e Rankin sarà affiancato da diversi ospiti famosi per selezionare le migliori presentazioni. Rankin farà anche la sua foto ogni settimana, fornendo una masterclass tecnica e artistica sul suo processo. Il 2020 di Rankin cattura lo spirito di questo straordinario anno in foto scattate da membri del pubblico.

Episodio 1 – 23 Gennaio: EMPATHY

Nel primo episodio esploreremo un’emozione che si è espressa nei grandi applausi settimanali per i medici e gli infermieri, nel sostegno per le opere di beneficenza e nella preoccupazione per il prossimo. Nella sua masterclass, Rankin fotografa un’infermiera e a lui si unisce Caroline Hunter del Guardian e la modella e scrittrice Yrsa Daley-Ward per scegliere le migliori foto che catturano il 2020 all’interno del tema empatia.

Episodio 2 – 30 Gennaio: SELF

Che differenza c’è tra un selfie e un autoritratto? Nella masterclass di questa settimana, Rankin esplora questo tema con il cantante e cantautore Kabba. Grazie ai social media e alla possibilità di scattare selfie sul telefono, ci sono migliaia di immagini tra cui scegliere, e per questa selezione, Rankin è affiancato dalla modella Kelly Knox e dal curatore d’arte Aindrea Emelife

Episodio 3 – 6 febbraio: BEAUTY

Il truccatore di fama mondiale Val Garland affiancherà Rankin per scegliere le migliori foto che rappresentano la bellezza del 2020. In studio anche Caroline Hunter, Photo Editor del Guardian Weekend Magazine che, insieme a Rankin, passerà al setaccio migliaia di foto per mostrare come abbiamo riscoperto la bellezza durante il lockdown. Vedremo anche come un aspirante fotografo contrasta il senso tradizionale della bellezza catturando un’immagine che mostra che si può essere naturali e belli allo stesso tempo.

Episodio 4 – 13 Febbraio: FAMILY

Preparate i fazzoletti per l’episodio di questa settimana. Per molte persone la famiglia è stata un’ancora di salvezza nel 2020. Che tu sia stato con i tuoi cari ogni minuto di ogni giorno, o che tu abbia passato i tuoi momenti desiderando di rivederli, il 2020 di Rankin dimostra che quest’anno il normale flusso della vita familiare è stato messo alla prova. L’imprenditore Jamal Edwards e Brett Rogers, il direttore della The Photographers’ Gallery di Londra, hanno aiutato Rankin a scegliere il meglio degli scatti di questa puntata. Vedremo, inoltre, come un papà, fotografo dilettante, ha ritratto sua figlia dando vita a ricordi indelebili.

Episodio 5 – 20 Febbraio: NATURE

Nel 2020, ci siamo abituati a vedere la natura come non l’avevamo mai vista prima e Madre Natura ci ha ringraziato per questo. Costretti a stare in casa, siamo rimasti molto più affascinati dall’esterno e dalla natura. Molte le persone che mostrano quanto siamo stati ispirati dalla natura quest’anno, sia che si tratti di esplorare la giungla urbana, i grandi spazi interni o semplicemente di trovare la pace nella natura selvaggia. L’attrice Jaime Winstone, il curatore d’arte Andrea Emelife e la pluripremiata fotogiornalista Carol Allen-Storey si uniscono a Rankin per scegliere le migliori foto a tema naturalistico mentre la masterclass di Rankin ci racconta ‘Nature on Fire’.

Episodio 6 – 27 Febbraio: FUN

Nel 2020 siamo stati costretti a trovare il divertimento nelle cose più semplici e sicuramente non abbiamo avuto carenza di ispirazione! Dagli sport ai gelati, dalle spiagge ai cortili, vari sbocchi creativi hanno offerto una finestra sulla vita delle persone nel 2020. L’attore Layton Williams e il direttore della Photographers Gallery di Londra Brett Rogers, si uniscono a Rankin per esplorare come la fotografia ci ha dato un modo in più per esprimere i nostri sentimenti durante il lockdown.

Com. Stam.