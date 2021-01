La nuova serie che racconta le trasformazioni dell’arte in questo periodo storico Appuntamento a giovedì 21 gennaio per l’ottava puntata di The Square. Spazio alla cultura, la nuova serie condotta da Nicolas Ballario in onda su Sky Arte e realizzata da Tiwi.

L’arte ha bisogno di una piazza, in questo periodo più che mai, per esprimersi e valorizzarsi. Per questo, dopo le serie Sipario! Storie di Teatro, Indie Jungle e Musei, in un momento di grande difficoltà per lo spettacolo e la cultura, Sky Arte mette a disposizione di tutti anche The Square che andrà in onda ogni giovedì alle 20:45 e sarà disponibile in streaming gratuito su https://video.sky.it/arte e sui profili Facebook ed Instagram di Sky Arte.

The Square è un luogo in costruzione, i cui contenuti vengono dai palcoscenici del mondo dell’arte e della cultura, ora vuoti. La trasformazione in atto porta nuovi modi di fare attività culturale e di questi The Square si fa portavoce. Gli ospiti sono artisti, musicisti, registi, attori, danzatori che trovano un luogo in cui i loro progetti possano avere spazio e raggiungere il pubblico di cui hanno bisogno, e che ha bisogno di loro.

Il primo ospite dell’ottava puntata di The Square è Francesco Bianconi, già frontman dei Baustelle. Bianconi ci racconta del suo disco da solista, Forever, che sta portando in giro con il mini tour Forever accade, una sorta di “trasmissione televisiva dai teatri”. Ma Francesco ha partecipato anche al lavoro di riarrangiamento delle musiche del Pinocchio di Comencini, promosso dal collettivo 19’40’’.

Nicolas ci parla poi della rassegna cinematografica a cura di Peter Lindbergh proposta in queste settimane da Armani Silos. Tra il film in rassegna, anche Pina Bausch, Der Fensterputzer, un’occasione per dedicare una clip in animazione all’icona della danza Pina Bausch.

L’ospite in studio di questa settimana è Giulia Trippetta del Teatro di Roma, che a The Square presenta una sua breve pièce teatrale tratta da Metamorfosi Cabaret, il format diretto da Giorgio Barberio Corsetti e registrato al Teatro Argentina nonostante le porte chiuse, per continuare, anche in tempi difficili, a portare il teatro vicino ai cittadini.

Andiamo poi insieme a Nicolas al Trieste Film Festival, che quest’anno si svolgerà dal 21 al 30 gennaio e, eccezionalmente, renderà i film visibili gratuitamente in streaming.

Gli ultimi ospiti della puntata sono i MASBEDO – Iacopo Bedogni e Nicolò Massazza – videoartisti che ci spiegano proprio cos’è la videoarte e ci parlano dei due progetti che hanno realizzato per la mostra Ti Bergamo – Una Comunità, attualmente in corso alla GAMeC di Bergamo.

Anche per questa puntata è tutto, ma su Sky Arte la cultura continua!

