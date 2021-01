Appuntamento a giovedì 28 gennaio per la nona puntata di The Square. Spazio alla cultura, la nuova serie condotta da Nicolas Ballario in onda su Sky Arte e realizzata da Tiwi.

L’arte ha bisogno di una piazza, in questo periodo più che mai, per esprimersi e valorizzarsi. Per questo, dopo le serie Sipario! Storie di Teatro, Indie Jungle e Musei, in un momento di grande difficoltà per lo spettacolo e la cultura, Sky Arte mette a disposizione di tutti anche The Square che andrà in onda ogni giovedì alle 20:45 e sarà disponibile in streaming gratuito su https://video.sky.it/arte e sui profili Facebook ed Instagram di Sky Arte.

The Square è un luogo in costruzione, i cui contenuti vengono dai palcoscenici del mondo dell’arte e della cultura, ora vuoti. La trasformazione in atto porta nuovi modi di fare attività culturale e di questi The Square si fa portavoce. Gli ospiti sono artisti, musicisti, registi, attori, danzatori che trovano un luogo in cui i loro progetti possano avere spazio e raggiungere il pubblico di cui hanno bisogno, e che ha bisogno di loro.

La nona puntata di The Square inizia con Serena Dandini, che in collegamento web racconta a Nicolas Ballario la trama del suo ultimo libro, La vasca del Führer: una storia appassionante, a metà tra biografia e romanzo, sulla vita della fotografa Lee Miller, che ebbe la spregiudicatezza di fare un bagno nella vasca appartenuta a Hitler.

La puntata prosegue con un’iniziativa, 100 panchine per Roma, organizzata dalla Fondazione Pistoletto: quale migliore occasione per dedicare una clip in animazione al grandissimo Michelangelo Pistoletto?

L’ospite in studio di questa settimana è Roberto Angelini, musicista, produttore e artista poliedrico di cui è appena uscito il singolo Incognita. Roberto si esibisce in studio prima di un’intervista in cui ci parla di successo, sperimentazione e, naturalmente, di musica.

Nicolas ci racconta poi delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, che inaugurano il settecentenario dalla morte di Dante con una mostra di tavole realizzate da Federico Zuccari alla fine del Cinquecento per la Divina Commedia, ora disponibili in versione digitale.

Per concludere, un’intervista davvero speciale e piena di suspense: non poteva che essere così, dato che l’ospite è Carlo Lucarelli. Seguiremo lui e Nicolas attraverso il Teatro Valli di Reggio Emilia per saperne di più di In Compagnia del Lupo, la sua nuova serie in onda su Sky Arte dal 15 febbraio, dedicata al lato oscuro delle fiabe che credevamo di conoscere alla perfezione.

La puntata si conclude come sempre con l’agenda della settimana.

Buona visione!